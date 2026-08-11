Πρώην επικεφαλής της Μοσάντ λέει ότι Ισραηλινοί κατάσκοποι «επισκέφθηκαν» την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στο Φορντό

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O πρώην επικεφαλής της Μοσάντ, της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών του Ισραήλ, ισχυρίστηκε σήμερα ότι Ισραηλινοί πράκτορες είχαν επισκεφθεί «πολλές φορές» το πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν στο Φορντό για να κατανοήσουν καλύτερα τις εγκαταστάσεις.

Τον Ιούνιο του 2025, το Ισραήλ ξεκίνησε πόλεμο εναντίον του άσπονδου εχθρού του, του Ιράν, με δηλωμένο στόχο την καταστροφή των προγραμμάτων του για τα πυρηνικά και τους βαλλιστικούς πυραύλους, τα οποία το Ισραήλ θεωρεί «υπαρξιακή απειλή».

Ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είχαν σύντομης διάρκειας συμμετοχή σε αυτό τον πόλεμο 12 ημερών, χρησιμοποιώντας τα προηγμένα αεροσκάφη τους για να βομβαρδίσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντό, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν.

Το συγκρότημα εμπλουτισμού στη Νατάνζ έγινε ξανά στόχος κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με κοινή αμερικανο-ισραηλινή επίθεση.

«Επισκεφτήκαμε το πυρηνικό εργοστάσιο του Φορντό πολλές φορές για να το κατανοήσουμε», δήλωσε ο Γιόσι Κοέν, ο οποίος ηγήθηκε της Μοσάντ από το 2016 έως το 2021, μιλώντας σε μια διάσκεψη τοπικών κυβερνητικών αξιωματούχων, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Δεν διευκρίνισε πότε πραγματοποιήθηκαν αυτές οι επισκέψεις ή ποιοι συμμετείχαν.

Ο Κοέν πρόσθεσε ότι «ο βομβαρδισμός της τοποθεσίας από τους Αμερικανούς ήταν η πραγματοποίηση όλων των ονείρων (του)».

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί εδώ και καιρό ένα σημαντικό σημείο διαμάχης μεταξύ της Τεχεράνης και των δυτικών χωρών, οι οποίες κατηγορούν την Ισλαμική Δημοκρατία ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ισχυρισμό που η Τεχεράνη αρνείται.

Πρώην στενός συνεργάτης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Κοέν διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της θητείας του Νετανιάχου στη διαμεσολάβηση των Συμφωνιών του Αβραάμ, οι οποίες οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και τριών αραβικών χωρών: των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Μαρόκου. Το Σουδάν προσχώρησε και αυτό στις Συμφωνίες, αλλά η χώρα στη συνέχεια βυθίστηκε σε πόλεμο και ποτέ δεν επικύρωσε ή εφάρμοσε τη συμφωνία.

Ο Γιόσι Κοέν συνδέθηκε με τη δολοφονία του Ιρανού πυρηνικού επιστήμονα Μοχσέν Φαχριζαντέχ το 2020, αν και το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει ποτέ επίσημα την επιχείρηση.

Από τότε που έφυγε από το θέση του αρχηγού της Μοσάντ, ο Κοέν παραμένει πολύ ενεργός στη δημόσια σφαίρα. Δίνει τακτικά συνεντεύξεις σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και έχει επανειλημμένα υπαινιχθεί ότι μπορεί να ασχοληθεί με την πολιτική, αν και αυτό δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

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