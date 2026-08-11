O Τραμπ θα χρεώνει την έγκαιρη πρόσβαση χρηστών στα μηνύματά του στο Truth Social

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Η εταιρεία μέσων ενημέρωσης του Ντόναλντ Τραμπ – η οποία κατέχει την πλατφόρμα Truth Social, την οποία προτιμά ο πρόεδρος των ΗΠΑ – κατέγραψε ζημίες 238 εκατομμυρίων δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο.

Η Trump Media & Technology ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ζημίες στο τρίμηνο έως τον Ιούνιο προέκυψαν καθώς η εταιρεία επεκτάθηκε σε νέες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κέβιν ΜακΓκερν, ανακοίνωσε σε τηλεδιάσκεψη σχετικά με τα κέρδη, ότι μετά από μια προσπάθεια ενός έτους για επέκταση στα διαδικτυακά στοιχήματα και τα κρυπτονομίσματα, η εταιρεία θα επικεντρωθεί εκ νέου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κάναμε την πειθαρχημένη επιλογή να αλλάξουμε πορεία προκειμένου να επενδύσουμε περισσότερο χρόνο και πόρους στις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες μας», δήλωσε ο ΜακΓκερν. «Θα πούμε όχι σε πράγματα ή θα αλλάξουμε πορεία όπως απαιτείται».

Ένα κλειδί για τη νέα προσέγγιση της εταιρείας θα είναι μια υπηρεσία που ονομάζεται Truth API, η οποία θα πουλάει έγκαιρη πρόσβαση σε αναρτήσεις Truth Social από τον Τραμπ και άλλους κορυφαίους χρήστες σε εταιρείες συναλλαγών της Wall Street – επιτρέποντάς τους να επωφελούνται από τις κινήσεις μετοχών, ομολόγων και επιτοκίων που συχνά ακολουθούν σημαντικές ανακοινώσεις πολιτικής από τον Τραμπ στην πλατφόρμα.

Η νέα υπηρεσία Truth API χρεώνει 60.000 έως 100.000 δολάρια το μήνα, δήλωσε ο ΜακΓκερν, προσθέτοντας ότι η Trump Media έχει ήδη εγγράψει 10 πελάτες, κυρίως τις λεγόμενες εταιρείες συναλλαγών υψηλής συχνότητας που αγοράζουν και πωλούν σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η υπηρεσία επί πληρωμή – και η Trump Media – έχουν επικριθεί από κυβερνητικούς εποπτικούς φορείς. «[Ο Τραμπ] πουλάει ταχεία, προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει ως πρόεδρος», δήλωσε στο Associated Press τον περασμένο μήνα η Kathleen Clark της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον και ειδικός σε κανόνες σύγκρουσης συμφερόντων της κυβέρνησης. «Είναι ακόμη πιο ξεδιάντροπη διαφθορά, μια ακατάλληλη εκμετάλλευση της κυβερνητικής εξουσίας για να πλουτίσει».

Ο ΜακΓκερν απέρριψε τέτοιες ανησυχίες, σημειώνοντας ότι άλλες εταιρείες πωλούν ειδική, γρήγορη πρόσβαση σε traders.

«Η παροχή αδειοδοτημένων δημόσιων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω εμπορικών API είναι μια καθιερωμένη επιχειρηματική πρακτική σε όλους τους κλάδους τεχνολογίας, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και μέσων ενημέρωσης», είπε. «Αυτό δεν διαφέρει».

Ενώ η Trump Media γενικά επικεντρώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ΜακΓκερν δήλωσε ότι θα συνεχίσει με μια προηγουμένως ανακοινωθείσα νέα επιχείρηση: την πυρηνική σύντηξη. Η Trump Media θα εξακολουθήσει να στοχεύει στην ολοκλήρωση μιας προηγουμένως ανακοινωθείσας συγχώνευσης με την ενεργειακή εταιρεία TAE Technologies μέχρι το τέλος του έτους, είπε.

Στο δεύτερο τρίμηνο, η Trump Media κατέγραψε έσοδα 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων, υπερδιπλάσια από ένα χρόνο νωρίτερα.

Η εταιρεία έχει χρέος 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από ειδικά μετατρέψιμα ομόλογα που δεν λήγουν πριν από το 2028, αλλά οι δανειστές έχουν την επιλογή να απαιτήσουν την εξαργύρωσή τους τον Νοέμβριο, κάτι που πιθανόν θα πλήξει τα οικονομικά της, αν και η εταιρεία φαινόταν να έχει άφθονα μετρητά.

Στο τέλος του τριμήνου, η Trump Media είχε πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις. Είχε επίσης 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με bitcoin.

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