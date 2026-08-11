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11.08.2026 18:42

«Βρυχάται» η Αίτνα στη Σικελία: Νέα προσωρινή διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω της ηφαιστειακής τέφρας (Video)

11.08.2026 18:42
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Οι αρμόδιες Αρχές αποφάσισαν την προσωρινή διακοπή, μέχρι το βράδυ της Τρίτης, 11/8, της λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνιας, λόγω της συνεχιζόμενης εκρηκτικής δραστηριότητας του ηφαιστείου της Αίτνας.

H λάβα έχει φτάσει μέχρι την ακατοίκητη περιοχή «Κοιλάδα του λέοντος», σε υψόμετρο 2.700 μέτρων. Ερευνητές, όπως και αρκετοί τουρίστες, παρακολουθούν το ιδιαίτερο αυτό φαινόμενο με τη βοήθεια πεπειραμένων ξεναγών, διατηρώντας πάντα την προβλεπόμενη απόσταση ασφαλείας.

Σήμερα, παράλληλα, το ιταλικό Ινστιτούτο Ηφαιστειλογίας και Γεωφυσικής ανακοίνωσε ότι δημιουργήθηκαν δυο νέα στόμια, στην κοιλάδα Μπόβε και στην περιοχή «Μόντε Σιμόνε», σε ύψος 2.250 και 1900 μέτρων.

Η προσωρινή διακοπή των απογειώσεων και προσγειώσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας «Βιντσέντσο Μπελίνι», οφείλεται κυρίως στη μεγάλη ποσότητα τέφρας που εκρήγνυται από το ηφαίστειο και περιορίζει σημαντικά την ορατότητα στην όλη περιοχή.

Απόψε, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης θα αποφασιστεί η παράταση ή η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, πάντως, η έκρηξη του «πύρινου γίγαντα» της Σικελίας, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

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