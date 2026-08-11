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11.08.2026 19:50

Τζένιφερ Λόπεζ: Η ρετρό εμφάνιση με σατέν εσώρουχα και γόβες που ενθουσίασε τους fans της (Photos)

11.08.2026 19:50
jennifer-lopez-eksot

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Μια εμφάνιση με έντονη ρετρό αισθητική έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ σε νέα της ανάρτηση στο Instagram, όπου μοιράστηκε με το κοινό της σειρά εικόνων από διαφορετικές στιγμές μιας φωτογράφισης.

Στα σχετικά στιγμιότυπα η 57χρονη τραγουδίστρια καταγράφεται με λευκό σατέν σετ εσωρούχων, το οποίο συνδύασε με γόβες με πουά μοτίβο.

Το styling παρέπεμπε στη μόδα της δεκαετίας του 1950, με τη Λόπεζ να προσθέτει στη συγκεκριμένη εμφάνιση ένα λευκό δαντελένιο μαντήλι στα μαλλιά της, μαύρα γυαλιά ηλίου και μια λευκή τετράγωνη τσάντα.

«Η εποχή του Λέοντα συνεχίζεται», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της αναφερόμενη στο ζώδιό της, καθώς η ημερομηνία γέννησής της είναι η 24η Ιουλίου.

Ανάμεσα στις λήψεις που δημοσίευσε, η Τζένιφερ Λόπεζ καταγράφεται και με λευκό φόρεμα, κάτω από το οποίο διακρίνεται το μαύρο εσώρουχό της.

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