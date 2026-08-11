Anne Hathaway: Οι θεωρίες συνωμοσίας μετά την εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας της και η επική απάντηση – «Ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κοιλιά» (photos)

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Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν εμπόδισαν την Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), η οποία βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, να δώσει το «παρών» στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «The End of Oak Street» στο Λος Άντζελες.

Για την εμφάνισή της στην πρεμιέρα επέλεξε ένα χαμηλόμεσο τζιν, ένα γαλάζιο ασύμμετρο halter τοπ Atelier Prabal Gurung με κόκκινη εσωτερική επένδυση και μυτερές γόβες Aquazzura.

Η σταρ εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί, έχοντας στο πλευρό της τους συμπρωταγωνιστές της Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (Ewan McGregor), Μέισι Στέλα (Maisy Stella), Αλέξα Ντέιβις (Alexa Davis) και Κρίστιαν Κόνβερι (Christian Convery).

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι παραγωγοί της ταινίας Τζ. Τζ. Έιμπραμς (J.J. Abrams), Χάνα Μινγκέλα (Hannah Minghella), Τζον Κόεν (Jon Cohen), Ματ Τζάκσον (Matt Jackson) και Τόμι Χάρπερ (Tommy Harper) καθώς και ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ (David Robert Mitchell), ο οποίος υπογράφει και το σενάριο.

Το φιλμ επικεντρώνεται στην οικογένεια Platt, η οποία καλείται να επιβιώσει ανάμεσα σε θανάσιμους κινδύνους όταν ένα μυστηριώδες υπερφυσικό φαινόμενο τους μεταφέρει σε έναν άγνωστο προϊστορικό κόσμο.

Για την βραβευμένη με ‘Οσκαρ ηθοποιό, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί, αυτή είναι η τέταρτη περιοδεία προώθησης ταινίας για το 2026 με τη φουσκωμένη της κοιλίτσα να κλέβει όλα τα βλέμματα αλλά και να προκαλεί… θεωρίες συνωμοσίας ότι η κοιλιά της είναι ψεύτικη…

Όπως αναφέρει το People, οι φωτογραφίες και τα βίντεο από την εμφάνισή της έγιναν γρήγορα viral, με ορισμένους χρήστες του TikTok να αμφισβητούν ότι η κοιλιά της ήταν πραγματική.

«Λυπάμαι, αλλά αυτό φαίνεται ψεύτικο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε ότι έμοιαζε να υπάρχει μακιγιάζ σώματος στην περιοχή της κοιλιάς της. Η ίδια, πάντως, δεν θέλησε να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο θέμα και προτίμησε να απαντήσει με μία σύντομη και σαρκαστική φράση.

Η Αν Χάθαγουεϊ αποφάσισε να απαντήσει με χιούμορ στα σχόλια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο σχετικά με την εγκυμοσύνη της.

@annehathaway Fake hair, real bump 😘 ✌️🦖🔥☀️🦕😅 Enjoy The End of Oak Street Block Party chaos with me as my outfit literally melts in the heat!! @Warner Bros. ♬ original sound – Anne Hathaway

Η Αν Χάθαγουεϊ, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν, θέλησε μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της να σχολιάσει τις θεωρίες που εμφανίστηκαν στα social media μετά τις φωτογραφίες από την πρεμιέρα. «Ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κοιλιά», έγραψε με χιουμοριστική διάθεση, βάζοντας τέλος στις εικασίες ότι προσποιείται την εγκυμοσύνη της.

Η πρεμιέρα του «The End of Oak Street» στις ελληνικές αίθουσες αναμένεται στις 27 Αυγούστου από την Tanweer.

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