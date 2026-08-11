Βόλος: Φρικιαστικές καταγγελίες για νεκρά ζώα σε ιδιωτικό καταφύγιο στα Μελισσάτικα – (Σκληρές εικόνες)

Takeaways by to pontiki AI Το Φιλοζωικό Σωματείο «Συνυπάρχω» κατήγγειλε τη διαβίωση αδέσποτων ζώων σε άθλιες συνθήκες σε ιδιωτικό χώρο στα Μελισσάτικα.

Οι εθελοντές εντόπισαν νεκρά ζώα σε αποσύνθεση και ζωντανούς σκύλους σε κατάσταση εξαθλίωσης, ασθενείς και χωρίς πρόσβαση σε νερό.

Το σωματείο καλεί τους πολίτες να σταματήσουν την οικονομική ενίσχυση του υπεύθυνου του χώρου, καθώς συνεχίζει να ζητά χρήματα παρά τις καταγγελίες.

Οι εθελοντές έχουν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση και προστασία των ζώων που παραμένουν στον χώρο.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εικόνες που προκαλούν σοκ περιγράφει το Φιλοζωικό Σωματείο Βόλου «Συνυπάρχω» από χώρο στα Μελισσάτικα, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία του, φιλοξενούνταν αδέσποτα ζώα υπό ιδιαίτερα επιβαρυμένες συνθήκες.

Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα μέσα από ανάρτηση του σωματείου στο Facebook. Όπως αναφέρεται, μέλη και εθελοντές του αποφάσισαν να μεταβούν στο σημείο μετά από πληροφορίες που είχαν λάβει για τον τρόπο φιλοξενίας των ζώων και για πιθανή μη τήρηση βασικών κανόνων ευζωίας.

Τι αντίκρισαν στον χώρο

Κατά την επίσκεψή τους, οι εθελοντές υποστηρίζουν ότι βρέθηκαν μπροστά σε μια ιδιαίτερα σκληρή εικόνα, η οποία, όπως σημειώνουν, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση αλλά και την τύχη των ζώων που βρίσκονταν εκεί.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, στον χώρο υπήρχαν:

νεκροί σκύλοι,

άταφα πτώματα σε προχωρημένη αποσύνθεση,

οστά νεκρών ζώων.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν, ζωντανοί σκύλοι φέρονταν να περιφέρονται έχοντας στο στόμα τους οστά από νεκρά ζώα.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη φέρεται να ήταν και η κατάσταση αρκετών από τα ζώα που παρέμεναν στον χώρο.

Το «Συνυπάρχω» αναφέρει ότι πολλά από αυτά ήταν γεμάτα τσιμπούρια, ενώ άλλα παρουσίαζαν εμφανή σημάδια εξασθένησης ή ασθένειας.

Σε ορισμένα ζώα, σύμφωνα πάντα με το σωματείο, εντοπίστηκαν επίσης ενδείξεις σοβαρών δερματικών παθήσεων και ψώρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του σωματείου στο Facebook:



«ΖΩΑ ΝΕΚΡΑ, ΖΩΑ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΑ – ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Μετά από καταγγελίες για μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων, εθελοντές προχώρησαν σε αυτοψία στο καταφύγιο του Α.Α.

Αυτό που αντίκρισαν ήταν εικόνες που σοκάρουν:

-Σκυλιά νεκρά.

-Πτώματα άταφα, σε προχωρημένη σήψη.

-Κόκαλα από νεκρά ζώα στα στόματα ζωντανών σκύλων.

-Σκύλοι γεμάτοι τσιμπούρια, σε κατάσταση εξαθλίωσης.

-Ζώα εμφανώς άρρωστα και με ψώρα.

Η ελάχιστη τροφή που υπήρχε στις ταΐστρες είχε τοποθετηθεί από άλλους εθελοντές λίγες ημέρες νωρίτερα και όχι από τον Α.Α. Όπως μας αναφέρθηκε, όταν έφτασαν στο σημείο, δεν υπήρχε ούτε σταγόνα νερό στα δοχεία και τα ζώα έτρωγαν ό,τι έβρισκαν.

Παρά την κατάσταση στην οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, βρίσκονται τα ζώα, οι δημόσιες οικονομικές εκκλήσεις συνεχίζονται μέσω του προσωπικού του προφίλ στο Facebook, ζητώντας από φιλόζωους να προσφέρουν χρήματα για τη φροντίδα τους. Ζητάμε από όλους όσοι μέχρι σήμερα τον στήριζαν οικονομικά να σταματήσουν να του δίνουν χρήματα, έως ότου διερευνηθεί πλήρως η κατάσταση. Όταν υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για την τύχη των ζώων, η οικονομική ενίσχυση χωρίς έλεγχο μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση αντί να βοηθήσει.

Σύμφωνα με όσα διαπιστώθηκαν και καταγγέλθηκαν, ο Α.Α. είναι εδώ και ημέρες απών από το καταφύγιο, ενώ τα ζώα παραμένουν εκεί, σε έναν χώρο δυσπρόσιτο και ακατάλληλο για τη διαβίωσή τους.

Ήδη έχουμε απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ζητώντας να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την απομάκρυνση των ζώων από το σημείο και την προστασία τους. Κάποτε μπορεί κάποιος να παρουσιάστηκε ως «ήρωας» επειδή φρόντιζε ζώα. Ο τίτλος του «ήρωα», όμως, δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να αφήνει ζώα να υποφέρουν.

Δεν μας ενδιαφέρει η εικόνα.

Δεν μας ενδιαφέρει η βιτρίνα.

Δεν μας ενδιαφέρουν τα βίντεο και οι ιστορίες.

Μας ενδιαφέρουν τα ζώα.

Και τα ζώα αυτά σήμερα χρειάζονται προστασία, τροφή, νερό, κτηνιατρική φροντίδα και ένα ασφαλές περιβάλλον.

Καλούμε όσους γνωρίζουν την κατάσταση και διαθέτουν στοιχεία να μιλήσουν. Η σιωπή μπροστά σε μια πιθανή κακοποίηση δεν προστατεύει τα ζώα. Είναι ζωντανές ψυχές. Και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για εκείνα, γιατί οι εικόνες μιλούν από μόνες τους».

Διαβάστε επίσης:

Αιγιάλεια: Χειροπέδες σε μητέρα για ενδοοικογενειακή βία – Καταγγελία ότι χαστούκισε με δύναμη τον 6χρονο γιο της σε παραλία

Άγιος Δημήτριος: Πνευμονικό οίδημα «δείχνουν» οι πρώτες εξετάσεις του νεκρού αστυνομικού – Αναμένονται απαντήσεις από τη νεκροτομή (Video)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα – Red Code σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες