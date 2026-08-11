Την Τετάρτη η κηδεία του Στέλιου Ράμφου στο Χαλάνδρι

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Αύριο, Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 11:30, θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου η κηδεία του Στέλιου Ράμφου.

Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία» ή όποιο άλλο επιθυμεί ο καθένας.

Όπως έγινε γνωστό χθες, με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα θα γίνει δημοσία δαπάνη.

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