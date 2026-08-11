Ανησυχία για τον Rod Stewart, ακύρωσε κι άλλη συναυλία για λόγους υγείας

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Ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές του ο Ροντ Στιούαρτ, αφού ακύρωσε ακόμη μία συναυλία λόγω θέματος υγείας που δεν έχει γνωστοποιήσει.

Ο 81χρονος θρύλος της ροκ, ο οποίος είχε ακυρώσει σειρά εμφανίσεων νωρίτερα μέσα στη χρονιά λόγω προβλημάτων υγείας, δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει τη συναυλία του στις 9 Αυγούστου στο Riverbend Music Center στο Σινσινάτι, καθώς υποβλήθηκε σε μια «απρόβλεπτη αλλά μικρής έκτασης ιατρική επέμβαση», όπως επιβεβαίωσαν οι διοργανωτές.

Fears for Rod Stewart, 81, as rocker pulls out of ANOTHER concert due to mystery 'unforeseen' medical issue https://t.co/dMtgPzffRF — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 10, 2026

Ο χώρος της συναυλίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Λόγω μιας απρόβλεπτης αλλά μικρής έκτασης ιατρικής διαδικασίας που απαιτούσε άμεση αντιμετώπιση, η αποψινή εμφάνιση του Ροντ Στιούαρτ στο Σινσινάτι αναβάλλεται. Η διαδικασία για τον επαναπρογραμματισμό της συναυλίας βρίσκεται σε εξέλιξη και περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν την Τρίτη. Όλα τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί θα ισχύουν για τη νέα ημερομηνία. Ο Ροντ αναμένεται να αναρρώσει γρήγορα και ανυπομονεί να επιστρέψει στο Σινσινάτι».

Ο Στιούαρτ είχε ανησυχήσει τους θαυμαστές του τον Ιούνιο, όταν αναγκάστηκε να ακυρώσει συναυλία στην Καλιφόρνια, επικαλούμενος λοίμωξη του αναπνευστικού που εξελίχθηκε σε λαρυγγίτιδα. Μία εβδομάδα αργότερα, διέκοψε προσωρινά συναυλία του στη Γιούτα και χρησιμοποίησε φιάλη οξυγόνου πάνω στη σκηνή. Το περιστατικό ενδέχεται να σχετιζόταν με το μεγάλο υψόμετρο. Είχε επίσης αναβάλει τις εμφανίσεις του στο Red Rocks Park and Amphitheatre στο Μόρισον του Κολοράντο τον Ιούνιο, εξηγώντας ότι χρειαζόταν να ξεκουράσει τη φωνή του.

Αργότερα, ο Στιούαρτ απάντησε στις αντιδράσεις των θαυμαστών του για την απόφασή του να παρακολουθήσει αγώνα της Σκωτίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, λιγότερο από 24 ώρες αφότου είχε ακυρώσει τη συναυλία του στην Καλιφόρνια λόγω αδιαθεσίας.

Ο τραγουδιστής φωτογραφήθηκε να πανηγυρίζει μαζί με τους φιλάθλους της Σκωτίας στον πρώτο αγώνα της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στην Αϊτή, στη Βοστώνη, γεγονός που προκάλεσε έντονες επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος είχε δηλώσει: «Όχι, είχα κάτι απαίσιο… Πραγματικά δεν έπρεπε να πάω στον αγώνα με την Αϊτή. Ξέρετε, είχα αναγκαστεί να ακυρώσω μια συναυλία το προηγούμενο βράδυ, γιατί απλώς δεν είχα καθόλου φωνή».

Μιλώντας στο talkSPORT, ο τραγουδιστής είχε επισημάνει: «Αλλά η αλήθεια είναι, Τζιμ, ότι δεν επρόκειτο να απογοητεύσω τους δύο γιους μου. Τους είχα υποσχεθεί από τότε που γεννήθηκαν ότι θα πηγαίναμε μαζί σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Και αυτό είναι το πρώτο που μας δόθηκε η ευκαιρία. Και παραδέχομαι ότι δεν έδειχνε καλά, αλλά θα πρέπει να δεχτώ την κριτική. Το έκανα για τα αγόρια».

Ο 81χρονος θρύλος της μουσικής βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Αμερική για την αποχαιρετιστήρια περιοδείας του «One Last Time», την οποία ξεκίνησε το 2024. «Έχω περίπου 40 συναυλίες φέτος και, στην πραγματικότητα, δεν είναι και τόσο πολλές», δήλωσε. «Και του χρόνου θα περιοδεύσω στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα εμφανιστώ στο O2. Νομίζω ότι αυτό πιθανότατα θα είναι και το τέλος».

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