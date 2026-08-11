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11.08.2026 11:29

«Here Comes the Flood»: Αναβάλλεται για το 2027 η ταινία του Netflix με τους Denzel Washington και Robert Pattinson

11.08.2026 11:29
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credit: AP

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Η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Netflix «Here Comes the Flood» με πρωταγωνιστές τους Ντένζελ Ουάσινγκτον (Denzel Washington) και Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), αναβάλλεται για το 2027.

Αν και το φιλμ αναμενόταν εντός της χρονιάς, η πλατφόρμα δεν έχει κάνει γνωστούς τους λόγους της αναβολής, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Φερνάντο Μεϊρέγες (Fernando Meirelles) υπογράφει τη σκηνοθεσία του ατμοσφαιρικού θρίλερ ληστείας, σε σενάριο του Σάιμον Κίνμπεργκ (Simon Kinberg)

Η υπόθεση ακολουθεί έναν κλέφτη, έναν φύλακα τράπεζας και μία ταμία, οι οποίοι εμπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξαπάτησης και διπλών προδοσιών, καθώς ένα μεγαλόπνοο σχέδιο αρχίζει να καταρρέει.

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο στο Νιου Τζέρσεϊ. Σύμφωνα με το Variety, το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν η Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς (Daisy Edgar-Jones), η Ντανάι Γκουρίρα (Danai Gurira) και ο Σον Χάρις (Sean Harris).

Για τον Ρόμπερτ Πάτινσον, το «Here Comes the Flood» θα αποτελούσε το πέμπτο κινηματογραφικό του πρότζεκτ μέσα στη χρονιά. Ο δημοφιλής ηθοποιός έχει ήδη πρωταγωνιστήσει στα φιλμ «The Drama» και «Οδύσσεια», με το δεύτερο να σημειώνει τεράστια εμπορική επιτυχία, έχοντας συγκεντρώσει 1,1 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office μέσα σε μόλις έναν μήνα από την κυκλοφορία του στις αίθουσες.

Στη συνέχεια, ο Πάτινσον θα πρωταγωνιστήσει στο «Primetime», μια βιογραφική ταινία εμπνευσμένη από την αμφιλεγόμενη τηλεοπτική εκπομπή «To Catch a Predator», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο και θα ακολουθήσει το πολυαναμενόμενο «Dune: Part Three», το οποίο θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 18 Δεκεμβρίου, την ίδια ημέρα με το «Avengers: Doomsday».

Αυτή την περίοδο, ο ηθοποιός βρίσκεται στα γυρίσματα του «The Batman: Part II», η κυκλοφορία του οποίου έχει οριστεί για το 2028.

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ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 12:10
syntaxeis_new
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Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Στις 25 και 27 Αυγούστου οι πληρωμές

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