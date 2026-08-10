«Digger»: Αυτή είναι η διάρκεια του νέου φιλμ με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise (video)

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Η νέα ταινία του Τομ Κρουζ (Tom Cruise) με τίτλο «Digger» τελικά δεν θα είναι τόσο μεγάλη σε διάρκεια όσο αρχικά αναμενόταν.

Σημειώνεται ότι στην επερχόμενη μαύρη κωμωδία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη, Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου (Alejandro González Iñárritu), ο εμβληματικός πρωταγωνιστής του franchise «Mission: Impossible» ενσαρκώνει τον Digger Rockwell, έναν πανίσχυρο άνδρα που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από μία περιβαλλοντική καταστροφή.

Αρχικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ένα φιλμ 2 ωρών και 40 λεπτών, γεγονός που θα το κατέτασσε στην πρώτη τριάδα των μεγαλύτερων ταινιών του Χολιγουντιανού σταρ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Warner Bros., η τελική διάρκεια του «Digger» ανέρχεται στις 2 ώρες και 8 λεπτά (128 λεπτά), αποτελώντας έτσι την πιο σύντομη ταινία του ηθοποιού τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Όπως αναφέρει το ScreenRant, το «Digger» είναι μόλις δύο λεπτά μικρότερο από το «Top Gun: Maverick» (130 λεπτά), αλλά μεγαλύτερο από το «The Mummy» (110 λεπτά) και το «American Made» (115 λεπτά).

DIGGER UPDATE: Digger’s runtime has been confirmed as 2 hours and 8 minutes.



Source: @screenrant pic.twitter.com/wwxwDE0UR2 August 9, 2026

Μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία του Κρουζ είναι το «Magnolia» του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson), με συνολικό χρόνο 3 ώρες και 8 λεπτά και ακολουθεί το «Mission: Impossible — The Final Reckoning» 2 ώρες και 50 λεπτά.

Στην 50ή ταινία της καριέρας του ο σταρ θα συμμετέχει και ως παραγωγός, ενώ πλαισιώνεται από ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τους Τζον Γκούντμαν (John Goodman), Ριζ Αχμεντ (Riz Ahmed), Σάντρα Χιούλερ (Sandra Hüller), Μάικλ Στούλμπαργκ (Michael Stuhlbarg), Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Σόφι Γουάιλντ (Sophie Wilde) και Έμα Ντ’Άρσι (Emma D’Arcy).

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο σκηνοθέτης μαζί με τους Αλεξάντερ Ντινελάρις (Alexander Dinelaris), Νίκολας Τζιακομπόνε (Nicolás Giacobone) και Σαμπίνα Μπέρμαν (Sabina Berman).

Το «Digger» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.

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