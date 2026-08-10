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10.08.2026 10:18

Biennale Cinema 2026: Τιμητικό βραβείο στον Luca Guadagnino για την ξεχωριστή προσφορά του στον κινηματογράφο

10.08.2026 10:18
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credit: AP

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Ο Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino) θα τιμηθεί με το Βραβείο «Cartier Glory to the Filmmaker» στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ο διάσημος ιταλός σκηνοθέτης, ο οποίος επιστρέφει στο Φεστιβάλ με αφορμή την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του διάρκειας 7 ωρών «Joie de Vivre», βραβεύεται ως «μια προσωπικότητα που έχει προσφέρει μια ιδιαίτερα πρωτότυπη συμβολή στη σύγχρονη κινηματογραφική βιομηχανία».

Σύμφωνα με το Variety, η βράβευσή του θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η προβολή του «Joie de Vivre» το οποίο είναι αφιερωμένο στον θρυλικό σκηνοθέτη Μπερνάρντο Μπερτολούτσι (Bernardo Bertolucci).

«Ίσως ακούγεται σαν ρητορικό σχήμα το να λέω ότι αποτελεί τιμή για εμένα να παραλαμβάνω το Βραβείο “Glory to the Filmmaker, αλλά είναι η απόλυτη αλήθεια για πολλούς λόγους», ανέφερε σε δήλωσή του ο Γκουαντανίνο και πρόσθεσε: «Το να τιμάται κανείς για την τέχνη του ή την ζωή του ως κινηματογραφιστής είναι μια φιλοδοξία που κανένας δημιουργός δεν θα μπορούσε να θεωρεί δεδομένο ότι θα πραγματοποιήσει, ειδικά όταν εντάσσεται σε μια ομάδα σκηνοθετών που έχουν λάβει αυτή τη σπουδαία τιμητική διάκριση και στους οποίους οφείλω τόσα πολλά για την εξέλιξή μου. Επομένως, θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά πόσο μεγάλη τιμή είναι να παραλαμβάνω αυτό το βραβείο, ειδικά από τον Αλμπέρτο Μπαρμπέρα και την Μπιενάλε της Βενετίας. Σας ευχαριστώ!».

Από την πλευρά του ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Μόστρα, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα (Alberto Barbera), χαρακτήρισε τον Γκουαντανίνο έναν δημιουργό που κατάφερε να μετατρέψει την περιέργειά του σε «μια μορφή δημιουργικής ελευθερίας».

Και συμπλήρωσε: «Έχει πειραματιστεί σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη διατηρώντας μια σταθερή και αναγνωρίσιμη φωνή, χωρίς να χάνει ποτέ τη βαθιά ιταλική του ταυτότητα στον τρόπο που απεικονίζει τα πρόσωπα, τα τοπία και την ιστορία. Το κινηματογραφικό του έργο είναι ζωντανό και δεν φοβάται να αναλάβει ρίσκα».

Σημειώνεται ότι στη διοργάνωση της περασμένης χρονιάς ο Γκουαντανίνο παρουσίασε τη ταινία «After the Hunt», με πρωταγωνιστές τη Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts) και τον Άντριου Γκάρφιλντ (Andrew Garfield). Πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του «Artificial», μιας βιογραφικής ταινίας για τον ιδρυτή της OpenAI, Σαμ Άλτμαν (Sam Altman) τον οποίο υποδύεται ο Γκάρφιλντ. Το πρότζεκτ εγκαταλείφθηκε από την Amazon MGM μόλις έκλεισε εμπορική συμφωνία με τον τεχνολογικό κολοσσό. Στη συνέχεια πέρασε στα χέρια της Neon, η οποία ετοιμάζει την προωθητική καμπάνια της ταινίας ενόψει της επερχόμενης σεζόν των βραβείων.

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