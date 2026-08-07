James Grey: «Η εφιαλτική πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης δείχνει στους ανθρώπους τη σημασία της αυθεντικότητας»

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Με καριέρα εδώ και 30 χρόνια ο αμερικανός δημιουργός ταινιών Τζέιμς Γκρέι (James Grey) δεν ακολουθεί καμία τάση.

«Αυτή η ιδέα ότι υποτίθεται ότι πρέπει πάντα να προσπαθούμε να είμαστε “νέοι”… Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Πολλοί λένε: “Ω, είναι σημαντικό ένα έργο να είναι φρέσκο”. Όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο συνειδητοποιώ ότι η επιδίωξη είναι μια τρέλα», ανέφερε ο Τζέιμς Γκρέι σε συνέντευξή του στο Variety.

«Οι προτιμήσεις μου διαμορφώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και επηρεάστηκα και διδάχτηκα από ταινίες πριν από τότε. Δεν είναι μια συνειδητή προσπάθεια να κάνω μια δήλωση. Είναι απλώς μια επέκταση του ποιος είμαι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αγκαλιάσουμε ποιοι είμαστε, ειδικά καθώς μεγαλώνουμε» ανέφερε.

«Αν κοιτάξετε τον Πικάσο (Picasso), έκλεψε από αφρικανική τέχνη χιλιάδων ετών. Ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ (Stanley Kubrick) έκλεψε από βωβές ταινίες, χρησιμοποιώντας το “The Phantom Carriage” για το “The Shining” και το “Our Heavenly Bodies” για το “2001”. Αυτή η ιδέα ότι πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι “νέο” είναι στην πραγματικότητα μια επιχειρηματική ιδέα. Έχει τις ρίζες της στην ιδέα των πνευματικών δικαιωμάτων και του καπιταλισμού, αντί να υπενθυμίζει στους ανθρώπους τι είναι αληθινό: το συναίσθημα, την ομορφιά και την υπέρβαση» υπογράμμισε.

«Μου αρέσει να λέω πως ό,τι φρέσκο ​​υπάρχει στο ψυγείο σας σήμερα, χαλάει αύριο», συμπλήρωσε.

James Gray Says AI Is ‘Worthless’ and Explains Why, Despite Locarno's 'Old Man's Award,' His Prime Is ‘Right Now’: ‘I Owe the World One or Two Truly Great Movies' https://t.co/0giul1oSUA August 6, 2026

Ο Τζέιμς Γκρέι έκανε το ντεμπούτο του με τη μεγάλου μήκους ταινία, «Little Odessa», το 1994 και έχει γυρίσει οκτώ άλλες μεγάλου μήκους ταινίες, όπως οι «We Own the Night», «Two Lovers», «The Immigrant», «The Lost City of Z», «Ad Astra», «Armageddon Time» και «Paper Tiger».

Ο Τζέιμς Γκρέι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, θα λάβει το βραβείο Pardo alla Carriera για το σύνολο του έργου του.

Ο Γκρέι είπε ότι «υπάρχουν πολλά προβλήματα με τη θεωρία του σκηνοθέτη-δημιουργού, αλλά είναι υπέροχο που μπορείς να αναγνωρίζεις μια ταινία του Τζον Φορντ (John Ford) ή του Άλφρεντ Χίτσκοκ (Alfred Hitchcock) απλώς από την τοποθέτηση της κάμερας και τον ρυθμό της σκηνής». «Γι’ αυτό η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι τόσο άχρηστη. Δεν θα μπορέσει ποτέ να το κάνει αυτό» σημείωσε.

«Μπορεί να πω κάτι που θα σας σοκάρει. Έχω αρκετή αισιοδοξία, την οποία δεν είχα ούτε πριν από πέντε χρόνια», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

«Αυτή η εφιαλτική πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει κάνει πιο σαφές στους ανθρώπους το τι σημαίνει να είσαι αυθεντικός. Οι νέοι σήμερα έχουν μια πραγματική δίψα για ενδιαφέροντα, ειλικρινή πράγματα που δεν φαίνονται πρόχειρα για να εισπράξουν πολλά χρήματα. Νομίζω ότι η ώρα της κρίσης είναι εδώ» εκτίμησε.

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