Δημοπρατείται η μπάλα των ιστορικών γκολ του Μαραντόνα με το «χέρι του Θεού»

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Η μπάλα με την οποία ο Ντιέγκο Μαραντόνα σημείωσε τα δύο ιστορικά γκολ απέναντι στην Αγγλία, στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986, αναμένεται να δημοπρατηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Αυγούστου και εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει σε αξία τα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από τον αμερικανικό οίκο «Heritage Auctions» το διάστημα 21-23 Αυγούστου. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι διοργανωτές εκτιμούν ότι το τελικό ποσό θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Το 2022, η φανέλα που φορούσε ο Αργεντινός θρύλος στον ίδιο αγώνα είχε πωληθεί έναντι 9,3 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αποτέλεσε παγκόσμιο ρεκόρ για αθλητικό. συλλεκτικό αντικείμενο.

Η ίδια μπάλα είχε βγει ξανά σε δημοπρασία το 2022 και το 2023, χωρίς όμως να αλλάξει χέρια, καθώς οι προσφορές έφτασαν και στις δύο περιπτώσεις περίπου τα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Η αναμέτρηση της 22ας Ιουνίου 1986 στην Πόλη του Μεξικού, που διεξήχθη μόλις τέσσερα χρόνια μετά τον πόλεμο των Φόκλαντ (Μαλβίνες) μεταξύ Αργεντινής και Βρετανίας, έμεινε στην ιστορία τόσο για τη σημασία της όσο και για όσα συνέβησαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία του μύθου του Μαραντόνα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 60 ετών.

Στο 51ο λεπτό, ο αρχηγός της Αργεντινής άνοιξε το σκορ χρησιμοποιώντας εμφανώς το χέρι του, φάση που ο ίδιος χαρακτήρισε αργότερα ως «το χέρι του Θεού». Τέσσερα λεπτά αργότερα πέτυχε ένα από τα κορυφαία γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ξεκινώντας από το δικό του μισό γήπεδο, περνώντας τέσσερις αντιπάλους και τον τερματοφύλακα πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η Αργεντινή επικράτησε με 2-1 και στη συνέχεια κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με την «Heritage Auctions», ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Τυνήσιος Αλί Μπεννασέρ, αναφέρει σε επιστολή του το 2023 ότι κράτησε τη μοναδική μπάλα που χρησιμοποιήθηκε στον αγώνα, αφού πρώτα τη ζήτησε να υπογραφεί από τους βοηθούς του, διατηρώντας την στην κατοχή του για περισσότερα από 30 χρόνια.

Ο οίκος δημοπρασιών επισημαίνει ακόμη ότι η αυθεντικότητα του αντικειμένου έχει πιστοποιηθεί από δύο εξειδικευμένες εταιρείες συλλεκτικών αθλητικών ειδών, οι οποίες βασίστηκαν, μεταξύ άλλων, και σε φωτογραφικό υλικό της εποχής.

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