Ινδία: Σχεδόν 100 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι μουσώνες (Video – σοκαριστικές εικόνες)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχές των μουσώνων στη βορειοανατολική Ινδία προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 100 ανθρώπων, σύμφωνα με τις Αρχές, ύστερα από ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια.

Τουλάχιστον 97 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κρατίδιο Άσαμ και σχεδόν 170.000 επηρεάστηκαν από τις ξαφνικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, που ανάγκασαν χιλιάδες κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο σε κέντρα φιλοξενίας.

Περισσότερα από 140.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλημμύρισαν, μια έκταση σχεδόν μιάμιση φορά το μέγεθος του Παρισιού.

🌊🚨 Massive Flood Disaster Hits India! Shocking Scenes 🇮🇳😱 pic.twitter.com/PMdMFWcK1h — Disaster Zone (@Disaster_X_) August 7, 2026

Ανυπολόγιστη καταστροφή

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σπίτια μισοβυθισμένα στα νερά, ξεριζωμένα δέντρα και αυτοκίνητα θαμμένα στη λάσπη στην επαρχία Σιβασαγκάρ, την πλέον πληγείσα.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Άσαμ, ο Χιμάντα Μπίσουα Σάρμα, δημοσίευσε την Παρασκευή, 7/8, ένα βίντεο που δείχνει τον ίδιο να παρηγορεί τους γονείς ενός 13χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του ενώ προσπαθούσε να σώσει τον σκύλο του, ενώ ανέβαινε η στάθμη των υδάτων. «Κανένας γονιός δεν θα έπρεπε ποτέ να αναγκαστεί να αποχαιρετήσει το παιδί του», έγραψε.

Heavy floodwaters on the roads in Gurgaon, India, this evening. pic.twitter.com/b1r6WiPrpq — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 7, 2026

Ο Ινδός υπουργός Υγείας Τζ. Π. Νάντα, που επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή την Πέμπτη, χαρακτήρισε το μέγεθος της καταστροφής «τέτοιο που θα χρειαστεί καιρός» για να επανέλθει η ομαλότητα. «Τα χωριά βυθίζονταν στο νερό το ένα μετά το άλλο», δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους.

Όπως και στην υπόλοιπη Ινδία, οι πλημμύρες είναι συχνό φαινόμενο στο Άσαμ στη διάρκεια των βροχών των μουσώνων από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, κυρίως όταν ο ποταμός Βραχμαπούτρα και οι παραπόταμοί του φουσκώνουν.

Διαβάστε επίσης:

Το καυτό καλοκαίρι του Φρίντριχ Μερτς: Φουντώνουν τα σενάρια αποπομπής του σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη της καγκελαρίας

Ταϊλάνδη: «Μανιακός» με τα videogames ο 14χρονος που σκότωσε παππού, γιαγιά και καθηγητές στο σχολείο του -Σοκαριστικά βίντεο

«Στο νεκροκρέβατο ο Χαμενεΐ, θέμα χρόνου ο θάνατός του» λέει η αντιπολίτευση στο Ιράν











