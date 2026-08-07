Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής, 7/8, σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μονοπήγαδο στο Δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 61 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 22ης ΕΜΟΔΕ , εθελοντές και 22 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συμμετείχε με υδροφόρες ο Δήμος Θερμης.

Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί σε πολύ δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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