Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων του τραγικού τροχαίου – «Τα έχασα όλα» (Video)

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«Έχασα και τη γυναίκα και το παιδί μου. Πήγαιναν για δουλειά, δεν ξέρω τι έγινε, τα έχασα όλα». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε ο σύζυγος της 43χρονης και πατέρας του 21χρονου τον αβάσταχτο πόνο μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 7/8, στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης – Δράμας, κοντά στην Παλαιοκώμη Σερρών.

Μέσα σε μία στιγμή έχασε τη σύζυγο και τον γιο του, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει νωρίς από το σπίτι με προορισμό την εργασία τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 07:30, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μητέρα και γιος συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό. Στο τιμόνι του ΙΧ βρισκόταν ο 21χρονος, ενώ η 43χρονη καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Και οι δύο έχασαν τη ζωή τους ακαριαία.

Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η περιγραφή του οδηγού του φορτηγού για τη σύγκρουση

Τη δική του εκδοχή για το τραγικό δυστύχημα έδωσε ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, μιλώντας στο Mega.

Όπως είπε, ο ίδιος κινείτο στη λωρίδα του με ταχύτητα περίπου 75-80 χλμ./ώρα, όταν είδε το αυτοκίνητο της 43χρονης και του 21χρονου να βγαίνει εκτός ελέγχου και να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα.

«Είμαι κανονικά στη λωρίδα μου, στα 75 με 80 χιλιόμετρα, γιατί εκεί τόσο πρέπει να πας, δεν μπορείς να πας παραπάνω και ξαφνικά μου έρχεται ένα αυτοκίνητο, έχει χάσει τον έλεγχό του από την πάνω πλευρά, από το μικρό Σούλι», ανέφερε.

Σύμφωνα με όσα είπε, επιχείρησε να αποφύγει τη σύγκρουση στρίβοντας αριστερά, χωρίς όμως να καταφέρει να απομακρυνθεί εγκαίρως. «Έχει χάσει τον έλεγχό του, έχει φύγει στο αντίθετο ρεύμα με εμένα, προσπαθεί να γυρίσει τα τιμόνια και εγώ κοιτάω να φύγω αριστερά για να μπορέσω να γλιτώσω, δεν τον πρόλαβα και έπεσε πάνω μου και έγινε αυτό που έγινε», πρόσθεσε.

Πήγαιναν στη δουλειά

Η οικογένεια με καταγωγή από την Αλβανία διέμενε μόνιμα στην Παλαιοκώμη. Μητέρα και γιος εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση στην παραλία Οφρυνίου και το πρωί της Παρασκευής κατευθύνονταν προς τον χώρο εργασίας τους όταν συνέβη το δυστύχημα.

Πίσω τους αφήνουν τον σύζυγο και πατέρα, καθώς και την κόρη της οικογένειας, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν τη βαρύτατη απώλεια δύο αγαπημένων τους προσώπων.

Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα μετωπική σύγκρουση.

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