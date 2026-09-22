ΣΥΡΙΖΑ: «Νεύρα» με Τσίπρα, πάσης φύσης ανοίγματα σε «πρώην» και στο βάθος θετική ατζέντα

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«Πυρά» κατά των ανεξάρτητων βουλευτών που περιμένουν το προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα, εξαπολύουν με κάθε ευκαιρία από τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος επιμένει να ζητά πίσω τις έδρες και να υπογραμμίζει ότι υπήρξε σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Βασικός αποδέκτης των επιθέσεων είναι ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ, καθώς εκεί καταλήγουν τα «προειδοποιητικά πυρά», με τα οποία η λεγόμενη συλλογική ηγεσία διαμηνύει πως αν ο Τσίπρας δεχτεί εν ενεργεία βουλευτές που εκλέχτηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σα να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται πίσω από το σχέδιο διάλυσης του πρώην κόμματός του.

Σε χθεσινή ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής, η οποία έχει συντονιστικό ρόλο, οι πανηγυρισμοί για τη νίκη της Die Linke στο Βερολίνο κατέληγαν στην αναφορά πως οι ανεξάρτητοι βουλευτές που «παραμένουν στον προθάλαμο προσωπικών επιδιώξεων στερώντας από τον ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία πολύτιμες δυνατότητες την πιο κρίσιμη στιγμή της μάχης ενάντια στο καθεστώς Μητσοτάκη», λειτουργούν πλέον «ως δύναμη καταστολής του κοινοβουλευτικού έργου του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία και κάθε αναδοχή τους από άλλα κόμματα αποδεικνύει την ύπαρξη προμελετημένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία».

Προ ημερών, ανάλογο ήταν το ύφος και τα μηνύματα στη διαρροή για την πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής, όπου τονιζόταν πως αν η Όλγα Γεροβασίλη ή οποιοσδήποτε ανεξαρτητοποιηθείς βουλευτής ενταχθεί στην ΕΛΑΣ «με εκπτώσεις στους όρους ένταξης που έθεσε ο ιδρυτής του», τότε αυτό «θα έθετε αυτομάτως τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ρόλο ενορχηστρωτή όλων των μεθοδεύσεων» που όμως «ναυάγησαν» όπως επισημαίνεται επιπλέον.

Εκνευρισμό φαίνεται πως προκάλεσε και η ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ, της συγκρότησης Συντονιστικών Επιτροπών σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, καθώς στις λίστες που ανακοινώθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να αναγνωρίζουν πολλά πρώην μέλη τους. Είναι ενδεικτικά τα όσα δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Τρύφωνας Αλεξιάδης: «Οι περιφερειακές επιτροπές, που ανακοινώθηκαν σήμερα από το κόμμα Τσίπρα» είπε, «με ποιο τρόπο προέκυψαν; Εκλέχτηκαν όλα αυτά τα πρόσωπα ή διορίστηκαν; Γιατί ακούγαμε διαφορές θεωρίες ότι δεν υπάρχουν κρατημένες θέσεις». Είπε ακόμα πως «μετά από το φρενάρισμα στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν σχεδιάσει στελέχη, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο κόμμα Τσίπρα (και τους περιμένουμε στη γωνία), τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα».

Οι 50 αποχρώσεις της «συλλογικής ηγεσίας»

Προς το παρόν αυτό το «καλύτερα» δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις καθώς στις έρευνες μετά τη ΔΕΘ καταγράφει μεταξύ 1% και 2% στην πρόθεση ψήφου, χωρίς να υπερβαίνει το 2,5% με την αναγωγή.

Την ίδια ώρα στο εσωτερικό φαίνεται να υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τις δημόσιες εκφωνήσεις – υπάρχουν στελέχη που θεωρούν ότι δεν μπορεί τον τόνο να δίνουν οι επιθέσεις στον Τσίπρα, που κινούνται μάλιστα πολύ πέραν της αυστηρής πολιτικής κριτικής, και μάλιστα σε ουκ ολίγες επίσημες ανακοινώσεις, όχι απλώς σε συνεντεύξεις στελεχών. Αντιθέτως πιστεύουν ότι πρέπει να προβάλλεται θετικό πρόσημο και ατζέντα για προγραμματικές θέσεις του κόμματος, όπως η πρόταση για τον ΕΦΚΑ, για την κοινοβουλευτική δουλειά, τις επαφές με φορείς, κ.λπ. και να αναδεικνύουν πιο πολιτικό κενό φιλοδοξεί να καλύψει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Επιπλέον, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος προβάλει ηγετικές αξιώσεις δημόσια και στο παρασκήνιο, δεν βοηθά το κόμμα να εκπέμψει εικόνα συνοχής, καθώς αποφεύγει να μπει στο κάδρο της συλλογικής ηγεσίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι έχει διακριτό ρόλο.

Συνεργασίες, επιστροφές και … ο Κοντονής

Μέσα σε αυτό το σκηνικό ο ΣΥΡΙΖΑ «ψάχνει» την προοπτική συνεργασιών ή ακόμα και «επιστροφών» πρώην μελών, βουλευτών, στελεχών που «για οποιοδήποτε λόγο επέλεξαν στο παρελθόν διαφορετική κομματική ένταξη». Ο ΣΥΡΙΖΑ προσβλέπει καταρχάς στη σύμπραξη με τον Νίκο Κοτζιά με τον οποίο οι συζητήσεις τρέχουν ήδη από την εποχή Φάμελλου και έχουν αναζωπυρωθεί και στη νέα φάση με τη συλλογική ηγεσία, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί συνεργασία με τους Οικολόγους Πράσινους. Προσβλέπει επίσης σε συνεργασία με τη Νέα Αριστερά – περιμένουν και το συνέδριό της στα μέσα Οκτωβρίου – αλλά και με στελέχη που αποχώρησαν πρόσφατα από αυτή και ανήκουν στην γενιά των ιστορικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Γιώργος Σταθάκης, ο Νίκος Βούτσης, ο Νίκος Φίλης, κ.ά. Ακούστηκε όμως και το όνομα του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής – μάλιστα καταγράφηκε και σε χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής – ο οποίος τα τελευταία χρόνια κάνει δημόσιες παρεμβάσεις κατά κανόνα επιθετικές προς τον Αλέξη Τσίπρα. Στελέχη του κόμματος, αφήνουν ανοιχτή μια τέτοια εξέλιξη, λέγοντας ότι σε αυτή τη φάση ο ΣΥΡΙΖΑ συζητά με πολύ κόσμο, άλλοι όμως την αποκλείουν θεωρώντας ότι θα εκπέμψει ως κυρίαρχο σήμα μια λογική «αντι-Τσίπρας».

Όλες αυτές οι αναζητήσεις ενδεχομένως να κατασταλάξουν προσεχώς, καθώς στα τέλη του μήνα προγραμματίζεται συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας (28/9) και θα ακολουθήσει η πρώτη, μετά το καλοκαίρι, συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

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