Η άνοδος των καυσίμων πιέζει ασφυκτικά τον Τραμπ – Μεγαλώνει η δυσαρέσκεια για τον Λευκό Οίκο, ψάχνουν λύσεις πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

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Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων εξελίσσεται σε ολοένα μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι Αμερικανοί βλέπουν το κόστος της βενζίνης και του diesel να αυξάνεται και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου πλησιάζουν.

Σε σημερινό δημοσίευμά της η Wall Street Journal αναφέρει ότι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις προσπαθούν να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν την άνοδο των τιμών καυσίμων.

Η εφημερίδα περιγράφει μια «τελευταίας στιγμής» κινητοποίηση, καθώς το κόστος των καυσίμων αντιμετωπίζεται πλέον από αρκετούς Ρεπουμπλικανούς ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά προβλήματα ενόψει των εκλογών.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον Λευκό Οίκο, καθώς οι υψηλές τιμές της ενέργειας συνδέονται άμεσα με το κόστος ζωής. Η βενζίνη είναι από τις τιμές που οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται καθημερινά, ενώ το ακριβότερο diesel επηρεάζει επίσης τις μεταφορές, τη γεωργία και το κόστος διακίνησης προϊόντων.

Το μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας

Την ίδια ώρα, o Αμερικανός πρόεδρος ρίχνει την ευθύνη για την κατάσταση, στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Σε ανάρτησή του, έγραψε ότι η Ρωσία έχει «χάσει τον έλεγχο» της βιομηχανίας diesel λόγω του πολέμου με την Ουκρανία και ότι «ολόκληρος ο κόσμος υποφέρει». Νωρίτερα, είχε ζητήσει από τον Ζελένσκι να σταματήσει να χτυπάει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, ωστόσο ο Ουκρανός πρόεδρος τον αγνόησε.

Στο τέλος της εβδομάδας οι δυο τους θα έχουν συνάντηση στη Νέα Υόρκη όπου αναμένεται να συζητηθεί το θέμα.

Το στοιχείο ωστόσο κρίνεται είναι ιδιαίτερα σημαντικό από τους αναλυτές, καθώς δείχνει ότι η ανησυχία για την ενέργεια δεν περιορίζεται πλέον στην κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας δημιουργούν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και προϊόντων διύλισης.

Καταρρέει στις δημοσκοπήσεις

Η πίεση αποτυπώνεται ήδη και στις δημοσκοπήσεις. Σε έρευνα Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, η δημοτικότητα του Τραμπ υποχώρησε στο 32%, το χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του. Το Reuters συνδέει την πτώση, μεταξύ άλλων, με τη δυσαρέσκεια για τον πληθωρισμό, το κόστος ζωής και τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν στις τιμές των καυσίμων.

Χθες, το Associated Press κατέγραφε την έντονη αντίδραση των Αμερικανών στην αύξηση της τιμής της βενζίνης. Η εθνική μέση τιμή είχε φθάσει τα 4,48 δολάρια το γαλόνι, αυξημένη κατά περίπου 17 σεντς μέσα σε μία εβδομάδα και κατά 1,27 δολάρια σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Ο ίδιος ο Τραμπ, πάντως, έχει υπερασπιστεί το κόστος, χαρακτηρίζοντας την αύξηση της βενζίνης «μικρό τίμημα» για τον πόλεμο κατά του Ιράν.

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