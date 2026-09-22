Απίθανη 6χρονη κατέρριψε δύο φορές σε τρεις μέρες το ρεκόρ επίλυσης του κύβου του Ρούμπικ (Video)

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Ένα εντυπωσιακό επίτευγμα πέτυχε η μόλις έξι ετών Λιαν Γιουντζί από την Κίνα, γράφοντας ιστορία στους αγώνες της World Cube Association.

Η νεαρή αθλήτρια από την επαρχία Σετσουάν έγινε η μοναδική γυναίκα στον κόσμο που έχει καταγράψει μέσο χρόνο επίλυσης του κύβου Ρούμπικ 3x3x3 κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα.

Δύο παγκόσμια ρεκόρ μέσα σε τρεις ημέρες

Η Λιαν Γιουντζί κατέρριψε αρχικά το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών με μέσο χρόνο 4,52 δευτερολέπτων σε διοργάνωση στη Γουχάν της Κίνας, όπως αναφέρει το BBC.

Μόλις λίγες ημέρες αργότερα, σε αγώνες στην Γκουανγκζού, βελτίωσε ξανά την επίδοσή της, πετυχαίνοντας μέσο χρόνο 4,27 δευτερολέπτων.

Έτσι, κατάφερε να καταρρίψει δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κύβο Ρούμπικ 3x3x3.

Έχει μάθει περισσότερους από 1.300 αλγορίθμους

Πίσω από τις επιδόσεις της βρίσκεται εντατική προπόνηση. Τον τελευταίο χρόνο, η εξάχρονη αφιέρωνε καθημερινά δύο έως τρεις ώρες στην εξάσκηση με τον κύβο Ρούμπικ.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει καταφέρει να μάθει περισσότερους από 1.300 αλγορίθμους επίλυσης του κύβου.

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