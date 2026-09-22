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22.09.2026 07:28

Σε λειτουργία το «Trump TV»: Απάντηση του Λευκού Οίκου στο μποϊκοτάζ των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων (videos)

22.09.2026 07:28
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Σε λειτουργία τέθηκε το «Trump TV», η νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Είναι ζωντανό. Το Trump TV μεταδίδει τώρα», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανακοινώνοντας την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας, ως απάντηση στο μποϊκοτάζ των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων.

Όπως έγινε γνωστό, η πλατφόρμα θα μεταδίδει όλο το εικοσιτετράωρο, με το περιεχόμενό της να ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σημαντικές στιγμές από το παρελθόν, κυβερνητικές ανακοινώσεις, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, μέσω της νέας υπηρεσίας το κοινό θα έχει επίσης πρόσβαση σε υλικό που, όπως υποστηρίζει, δεν έχει προβληθεί από τα τηλεοπτικά δίκτυα.

Μποϊκοτάζ από CBS, NBC, ABC, FOX, CNN

Σε μια κίνηση στήριξης προς το CNN, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο, τα τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα – CBS, ABC, NBC και Fox – αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μαζί με το CNN, αποκλείστηκαν και MS NOW και Politico. CNN, MS NOW και Politico προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους στον Λευκό Οίκο.

«Από σήμερα, η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Αμερικανό πρόεδρο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται ο πρόεδρος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας», δήλωσε ο Μπράιαν Μπόουτον, εκπρόσωπος του Fox και οργανωτής της ομάδας δικτύου που είναι υπεύθυνη για τη βιντεοσκόπηση του προέδρου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη διανομή του υλικού που προκύπτει.

Έτσι, λίγο μετά τις ανακοινώσεις για μποϊκοτάζ, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στον Λευκό Οίκο προκειμένου να συμμετέχει σε προγραμματισμένη εκδήλωση και να κάνει δηλώσεις, όμως… δεν ακούστηκε λέξη.

ια τη συγκεκριμένη ημέρα, το CNN είχε αναλάβει το λεγόμενο τηλεοπτικό pool, δηλαδή μια ομάδα δημοσιογράφων και τεχνικών που καλύπτει μια εκδήλωση και παρέχει εικόνα και ήχο στα υπόλοιπα Μέσα Ενημέρωσης.

Ακόμη και στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου το μόνο που ακουγόταν ήταν ένας συνεχής θόρυβος, χωρίς, φυσικά κανείς να καταλάβει τι έλεγε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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