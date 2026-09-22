Ρόδος: Νεκρός εντοπίστηκε 54χρονος μέσα στο ξενοδοχείο του, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

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Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ 54χρονος από τη Ρόδο, μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο.

Τον άνδρα, πατέρα δύο παιδιών, εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο. Στο σημείο κινητοποιήθηκε η ΕΛΑΣ για τη συγκέντρωση στοιχείων και τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

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