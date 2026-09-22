Κρήτη: Εντοπισμός 37 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

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Στον εντοπισμό λέμβου με 37 μετανάστες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος εντοπίστηκε από drone της Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 37 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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