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22.09.2026 07:23

Βουλιαγμένη: Αύριο στον ανακριτή ο 76χρονος και η 21χρονη για τον θάνατο του 82χρονου

22.09.2026 07:23
VOULIAGMENI

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Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν στον 76χρονο για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης και στην 21χρονη φίλη του για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή, μετά το περιστατικό στη Βουλιαγμένη που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου.

Ο 76χρονος και η 21χρονη πρόκειται να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή, μετά την προθεσμία που έλαβαν. Στη συνέχεια, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή το πρωί στην ακτή της Βουλιαγμένης, όταν ο 82χρονος και ο 76χρονος, ο οποίος βρισκόταν μαζί με την 21χρονη φίλη του, διαπληκτίστηκαν για μία ή δύο ξαπλώστρες.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε σε λεκτικό επίπεδο, όμως στη συνέχεια οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 82χρονος υπέστη ανακοπή.

Στην ακτή βρισκόταν νοσηλεύτρια, η οποία μαζί με άλλους παρευρισκόμενους προχώρησε σε προσπάθειες ανάνηψης, ενώ χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής.

Παρά τις προσπάθειες, ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξε.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό, καθώς ένας διαπληκτισμός για μια ξαπλώστρα εξελίχθηκε σε σωματική συμπλοκή με τραγική κατάληξη για τον 82χρονο.

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο MEGA, ο 76χρονος έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε χτύπημα από το θύμα και ότι ο ίδιος λιποθύμησε.

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ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 09:47
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