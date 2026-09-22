Τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα «έκαψαν» αστυνομικό στον Βόλο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στον Βόλο βρίσκεται από νωρίς το απόγευμα κλιμάκιο των «Αδιάφθορων» από το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς αστυνομικός φέρεται να λάμβανε χρήματα για να «τακτοποιήσει» κλήσεις για τροχονομικές παραβάσεις.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του taxydromos.gr, οι ίδιες πηγές τονίζουν επίσης πως η δράση του ένστολου φέρεται να αποκαλύφθηκε από προσημειωμένα χαρτονομίσματα κι έτσι οι «Αδιάφθοροι» μετέβησαν άρον- άρον στον Βόλο, προκειμένου να διαλευκάνουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως την υπόθεση χειρίζονται με άκρα μυστικότητα αξιωματικοί της ΕΛΑΣ που έχουν μεταβεί στον Βόλο και η ενημέρωση μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα γίνεται με το σταγονόμετρο, ακόμη και στους ανώτερους αξιωματικούς της τοπικής διοίκησης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Εντοπισμός 37 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Βουλιαγμένη: Αύριο στον ανακριτή ο 76χρονος και η 21χρονη για τον θάνατο του 82χρονου

Ηγουμενίτσα: Στον εισαγγελέα ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, απολογείται την Πέμπτη