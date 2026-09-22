Τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα «έκαψαν» αστυνομικό στον Βόλο

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Στον Βόλο βρίσκεται από νωρίς το απόγευμα κλιμάκιο των «Αδιάφθορων» από το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς αστυνομικός φέρεται να λάμβανε χρήματα για να «τακτοποιήσει» κλήσεις για τροχονομικές παραβάσεις.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του taxydromos.gr, οι ίδιες πηγές τονίζουν επίσης πως η δράση του ένστολου φέρεται να αποκαλύφθηκε από προσημειωμένα χαρτονομίσματα κι έτσι οι «Αδιάφθοροι» μετέβησαν άρον- άρον στον Βόλο, προκειμένου να διαλευκάνουν τι ακριβώς έχει συμβεί.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως την υπόθεση χειρίζονται με άκρα μυστικότητα αξιωματικοί της ΕΛΑΣ που έχουν μεταβεί στον Βόλο και η ενημέρωση μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα γίνεται με το σταγονόμετρο, ακόμη και στους ανώτερους αξιωματικούς της τοπικής διοίκησης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας.
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