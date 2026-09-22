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ΥΓΕΙΑ

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22.09.2026 09:07

ΕΙΝΑΠ: Οκτώ χρόνια χωρίς ψηφιακό μαστογράφο το Νοσοκομείο Νίκαιας

22.09.2026 09:07
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  • Το Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας στερείται ψηφιακού μαστογράφου εδώ και οκτώ χρόνια, εμποδίζοντας την πρόληψη και τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.
  • Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά καταγγέλλει σκόπιμη καθυστέρηση στην αντικατάσταση του εξοπλισμού με στόχο την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα υγείας.
  • Οι ιατροί επισημαίνουν ότι ο ψηφιακός μαστογράφος είναι απαραίτητος για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό και την παρακολούθηση των ασθενών μετά τις επεμβάσεις.
  • Η ΕΙΝΑΠ απαιτεί από το υπουργείο Υγείας την άμεση προμήθεια σύγχρονου μηχανήματος και την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία του.
  • Παράλληλα, η ένωση ζητά επίσημη ενημέρωση σχετικά με τα αίτια της πολυετούς καθυστέρησης στις διαδικασίες προμήθειας του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού.

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Χωρίς ψηφιακό μαστογράφο παραμένει τα τελευταία οκτώ χρόνια το Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμονας», ένα από τα βασικά δημόσια θεραπευτήρια της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής.

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) επανειλημμένα έχει ζητήσει από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να  προμηθευτεί νέο ψηφιακό μαστογράφο, μετά την απόσυρση της παλιάς συσκευής, ωστόσο έως και σήμερα οι ασθενείς εξακολουθούν να στερούνται βασικές ιατρικές υπηρεσίες, τόσο στη πρόληψη όσο και στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Μάλιστα η ΕΙΝΑΠ αναφέρει ότι πρόκειται για εσκεμμένη απόφαση να μην αντικατασταθεί ο παλιός ψηφιακός μαστογράφοι με σύγχρονο προκειμένου να ενισχυθεί ο ιδιωτικός χώρος της υγείας.

Σημειώνεται ότι ο ψηφιακός μαστογράφος αποτελεί το βασικό εργαλείο για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, όμως επιπρόσθετα η χρησιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στον προληπτικό έλεγχο, όπως εξηγεί η ΕΙΝΑΠ.

«Η ψηφιακή μαστογραφία είναι απαραίτητο εργαλείο και στη χειρουργική του μαστού όπως ο προεγχειρητικός σχεδιασμός, η υποστήριξη της χειρουργικής αντιμετώπισης, ο απεικονιστικός έλεγχος χειρουργικών παρασκευασμάτων, αλλά και η μετεγχειρητική παρακολούθηση.» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ένωση. 

Η συγκεκριμένη κατάσταση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχρονικής πολιτικής ιδιωτικοποίησης των δημόσιων νοσοκομείων που θέλει σκόπιμα και εκβιαστικά να οδηγήσει τις ασθενείς να πληρώσουν αδρά τους ιδιώτες κλινικάρχες».

Τι ζητάει η ΕΙΝΑΠ

Η ΕΙΝΑΠ απαιτεί να ολοκληρωθεί επιτέλους η διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης σύγχρονου ψηφιακού μαστογράφου στο Γ. Ν. Νίκαιας με την εξασφάλιση ταυτόχρονα του απαραίτητου μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία του.

Επιπλέον ζητάει άμεσα να ενημερωθεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείο Υγείας και τη Διοίκηση της 2ης Υ.Πε. και να γνωστοποιήσουν σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες προμήθειας και γιατί καθυστερούν απαράδεκτα επί χρόνια.

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