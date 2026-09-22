Είναι κάτι παιδιά, πρόθυμα πάντα…

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Επί μέρες άκουγα το επιχείρημα ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα, διότι δεν την αφήνει, έλεγαν, η ΕΕ.

Μάλιστα κάποιοι δημοσιογράφοι έσκιζαν τα ιμάτιά τους για το ανέφικτο της μείωσης, λόγω της ευρωπαϊκής απαγόρευσης.

Ώσπου τους πήραν χαμπάρι και άρχισαν τα δημοσιεύματα ότι «και φυσικά μπορεί να τον μειώσει τον ΕΦΚ η Ελλάδα, διότι η ΕΕ δίνει ένα εύρος τιμών, στο οποίο εμείς είμαστε στην… κορυφή. Άρα μπορούμε να μειώσουμε μόνοι μας τον ΕΦΚ, μένοντας μες στο επιτρεπόμενο εύρος αυτό».

Μόλις τους κατάλαβαν λοιπόν, άρχισαν άλλο παραμύθι οι σαλτιμπάγκοι. Δεν είναι, λέει, ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε μόνοι μας, αλλά το πρόβλημα είναι… δημοσιονομικό! Έχουμε λέει δημοσιονομικούς κανόνες και δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δαπάνες για τα μέτρα στήριξης, διότι θα πέσουμε έξω.

Κι αρχίζουν τις αναλύσεις επί αναλύσεων, με στόμφο και προκλητική θρασύτητα, λες και είναι εκπρόσωποι, όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και της αγοράς – της πιο κυνικής εκδοχής της αγοράς.

Κοροϊδεύουν κανονικά και εκτίθενται, διότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να πάρει μέτρα στο τέλος, τέτοια που ούτε αυτοί θα το πιστεύουν.

Επικαλούνται κάποια «δημοσιονομική τρύπα», αγνοώντας ότι όσο ακριβαίνουν τα καύσιμα, λόγω της διεθνούς συγκυρίας, οι φόροι (υπερ)αυξάνονται. Δηλαδή πάνε πολύ πιο ψηλά τα έσοδα απ’ όσα είχαν υπολογίσει. Όπερ σημαίνει ότι με τη μείωση απλά δεν θα εισπράξει το παραπάνω απ’ όσα είχε υπολογίσει. Καμία τρύπα. Και επιπλέον, γιατί μπερδεύουν τις δαπάνες με τη συγκράτηση των φόρων; Άλλη ευρεσιτεχνία αυτή; Άλλη δικαιολογία;

Αρκεί κάποιος να έχει υπομονή, εκεί στις πρωινές ώρες ειδικά για να καταφέρει να ακούσει κάτι αναλύσεις, που θα τις ζήλευαν και οι ίδιοι που κερδίζουν δισεκατομμύρια από την εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα και την ενέργεια. Μπορεί να φέρουν αναγούλα αυτές οι αναλύσεις, αλλά σίγουρα είναι χρήσιμο για να καταλάβει κανείς σε τι περιβάλλον ζούμε.

Δημοσιογράφοι που το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονται είναι πώς θα δικαιολογήσουν την αφαίμαξη των καταναλωτών. Ούτε μία σκέψη, μία ιδέα, μία έγνοια για το πώς μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος για να μειωθεί η πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά.

Όλα τα επιχειρήματα υπέρ της ανεξέλεγκτης «ελεύθερης»» αγοράς, της κυνικής κυβερνητικής πολιτικής.

Μπράβο παιδιά… Αλλά αυτό δεν λέγεται ούτε ενημέρωση, ούτε δημοσιογραφία. Καλύτερη να αναφέρεται ως «ξένη δημοσίευση», όπως γράφανε παλιά στις εφημερίδες…

Γ.Μ.

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