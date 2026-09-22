Αμέντσπορ: Το καμάρι των Κούρδων γράφει ιστορία με οδηγό τον… Χασί και τον Λαφόντ – Από τον «πόλεμο» με την τουρκική ομοσπονδία, στην κορυφή της Super Lig

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Στο Ντιγιάρμπακιρ, στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας, το ποδόσφαιρο είχε ανέκαθεν ξεχωριστή σημασία. Ειδικά για την Αμέντσπορ, την ομάδα του κουρδικού λαού.

Το βράδυ της 20ής Σεπτεμβρίου, απέναντι στην Μπεσίκτας, η Αμέντ κέρδισε 3-2 και ανέβηκε μόνη στην κορυφή της Süper Lig. Έξι αγωνιστικές μετά την πρώτη, ιστορική παρουσία της στη μεγάλη κατηγορία, η νεοφώτιστη ομάδα έχει 13 βαθμούς και κοιτάζει από ψηλά τους παραδοσιακούς γίγαντες του τουρκικού ποδοσφαίρου.

Είναι μια εικόνα σχεδόν παράδοξη. Γιατί μέχρι πριν από λίγους μήνες η Αμέντ δεν ανήκε στην ελίτ. Δεν είχε το όνομα, τα τρόπαια ή το οικονομικό μέγεθος των μεγάλων της Κωνσταντινούπολης. Αντίθετα, δεχόταν κάθε χρόνο ανηλεή πόλεμο, ειδικά όταν άρχισε να ανεβαίνει κατηγορίες. Είχε, όμως, κάτι άλλο: μια πόλη πίσω της και έναν λαό, τον κουρδικό…

Desteya me ya Şêwirmendiyê û Desteya me ya Rêveberiyê di maça vê hefteyê de, li tribûnan mazûvaniya ciwanên me yên ji Agiriyê kirin.



Em bawer in ku li tribûnên Amedsporê ev hevdîtina ciwanên me yên ji bajarên cuda, wê hesta piştevaniyê hê bêtir xurt bike.



Em spasiya ciwanên ji… pic.twitter.com/5MOWAkLoaU — Amedspor (@amedskofficial) September 21, 2026

Από το 1972, μέχρι τη μεγάλη σκηνή

Η ιστορία ξεκινά το 1972, όταν ο σύλλογος ιδρύθηκε ως Melikahmet Turanspor. Για δεκαετίες κινήθηκε στις χαμηλές κατηγορίες, αλλάζοντας ονόματα και ταυτότητες καθώς περνούσαν τα χρόνια.

Η Αμέντ χρειάστηκε χρόνο για να βρει τον δρόμο της προς την κορυφή. Το 2013 πήρε την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία, ενώ το 2024 έκανε ένα ακόμη βήμα, ανεβαίνοντας στην TFF 1. Lig. Και μετά ήρθε το άλμα.

Τη σεζόν 2025-26 τερμάτισε δεύτερη και εξασφάλισε την άνοδο στη Süper Lig. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η ομάδα του Ντιγιάρμπακιρ θα έπαιζε απέναντι στους συλλόγους που μέχρι τότε έβλεπε κυρίως από απόσταση.

Το όνομα, η πόλη και η πολιτική

Το 2014 ο σύλλογος υιοθέτησε την ονομασία Αμέντ, την κουρδική ονομασία που χρησιμοποιείται για το Ντιγιάρμπακιρ. Από εκείνη τη στιγμή, το ποδοσφαιρικό του ταξίδι άρχισε να μπλέκεται ακόμη περισσότερο με την πολιτική και την ταυτότητα της περιοχής.

Η Αμέντ συνδέθηκε στενά με την κουρδική ταυτότητα του Ντιγιάρμπακιρ και βρέθηκε επανειλημμένα απέναντι στις πειθαρχικές αρχές του τουρκικού ποδοσφαίρου. Η τουρκική ομοσπονδία επέβαλε κατά καιρούς πρόστιμα, ποινές και περιορισμούς στον σύλλογο και στους φιλάθλους του, με αιτιολογίες που αφορούσαν μεταξύ άλλων «ιδεολογική προπαγάνδα».

Το γήπεδο έγινε έτσι ένας ακόμη χώρος όπου συγκρούστηκαν διαφορετικές αντιλήψεις για την ταυτότητα.

Το 2016 οι τουρκικές αρχές έκαναν έρευνα στις εγκαταστάσεις του συλλόγου. Την ίδια περίοδο, μετά την αντικατάσταση της εκλεγμένης δημοτικής αρχής του Ντιγιάρμπακιρ από κρατικά διορισμένο επίτροπο, υπήρξε προσπάθεια να αλλάξει ξανά η σχέση της ομάδας με τον δήμο. Η Αμέντ αρνήθηκε να αλλάξει όνομα και να δεχθεί διορισμένους αξιωματούχους στη διοίκησή της.

Ακολούθησαν χρόνια εντάσεων. Οι φίλαθλοι της ομάδας αντιμετώπισαν περιορισμούς στα εκτός έδρας παιχνίδια, ενώ ο σύλλογος βρέθηκε αρκετές φορές αντιμέτωπος με πειθαρχικές ποινές.

Ακόμη και το 2026, η ιστορία συνεχίστηκε. Τον Ιανουάριο, το πειθαρχικό όργανο της τουρκικής ομοσπονδίας επέβαλε στην Αμέντ πρόστιμο 802.500 τουρκικών λιρών και ποινή 15 ημερών στον πρόεδρό της, Ναχίτ Ερέν, για ανάρτηση που χαρακτηρίστηκε «ιδεολογική προπαγάνδα».

Παρ’΄όλα αυτά, έφτασε στη Süper Lig έχοντας ήδη αποκτήσει μια ταυτότητα πολύ μεγαλύτερη από εκείνη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας.

EV SERKETIN YA ME HEMÛYAN E!



Em spasiyên xwe pêşkêşî alîgirên mezin ên Amedsporê dikin, ku di maça me li mala xwe bi Beşiktaşê re lîst, tribûn tije kirin, bi rengên xwe stada me veguherandin atmosfereke cuda û heta fîka dawî ya maçê li tenişta tîma xwe sekinîn.



Ev serketin ne… pic.twitter.com/NRQRHoKbbJ — Amedspor (@amedskofficial) September 20, 2026

Ο Χασί, ο Λαφόντ και η ομάδα που δεν φοβάται τα μεγάλα ονόματα

Και τότε εμφανίστηκε ο Μπεσνίκ Χασί…Το καλοκαίρι του 2026, λίγες εβδομάδες μετά την ιστορική άνοδο, ο κοσοβάρος προπονητής που πέρασε για πολύ λίγο από τον Ολυμπιακό, ανέλαβε την Αμέντ με διετές συμβόλαιο.

Ο Χασί δεν ήταν άγνωστος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είχε κατακτήσει τίτλους με την Άντερλεχτ και τη Λέγκια Βαρσοβίας. Στην Αμέντ βρήκε μια ομάδα που μόλις είχε γράψει την πιο σημαντική σελίδα της ιστορίας της. Και αντί να ζητήσει χρόνο προσαρμογής, άρχισε να παίρνει αποτελέσματα.

Η ήττα της πρεμιέρας από την Κοτσαέλισπορ δεν έδειχνε τι θα ακολουθούσε. Η Αμέντ αντέδρασε, νίκησε την Τραμπζονσπόρ, πήρε ισοπαλία στην Κασίμπασα, διέλυσε την Μπασακσεχίρ με 5-0 και στη συνέχεια λύγισε την Μπεσίκτας με 3-2.

Έξι αγωνιστικές. Τέσσερις νίκες. Μία ισοπαλία. Μία ήττα. Και 13 βαθμοί. Και κάπως έτσι βρέθηκε στην κορυφή του πρωταθλήματος, προκαλώντας εκνευρισμό και αμηχανία στην τουρκική ομοσπονδία

Το πιθανότερο είναι πως δεν θα αντέξει για πολύ εκεί. Ομως η ιστορία γράφηκε. Μια κουρδική ομάδα κόντρα στο κατεστημένο, έχει καταφέρει να είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος. Με τερματοφύλακα έναν άνθρωπο που πέρυσι έπαιζε στο ελληνικό πρωτάθλημα: τον Αλμπάν Λαφόντ του Παναθηναϊκού.

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