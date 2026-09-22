Δίκη για τα Τέμπη: Καταθέτει η Μαρία Καρυστιανού – Αίτημα της οικογένειας του μηχανοδηχού για να καταθέσουν Γεωργιάδης και Μαρκόπουλος

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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συνεδριάζει και σήμερα (22/9), για 32η ημέρα, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη Λάρισα για την τραγωδία των Τεμπών.

Αυτή την στιγμή, στο βήμα του μάρτυρα έχει ανέβει η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου.

Η σημερινή συνεδρίαση της δίκης ξεκίνησε με την κατάθεση του πατέρα του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη.

Στο πλαίσιο των καταθέσεων της οικογένειας Ναλμπάντη, υποβλήθηκε αίτημα για τον έλεγχο του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του, με τον συνήγορο της οικογένειας να διευκρινίζει πως αυτό που θέλουν να μάθουν είναι αν υπήρξαν αναπάντητες κλήσεις από το κινητό του Νικόλαου Ναλμπάντη προς τον σταθμάρχη ή άλλα πρόσωπα μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας και πριν τη σύγκρουση στα Τέμπη.

Όπως κατέθεσε ο νονός του μηχανοδηγού, το κινητό το παρέδωσε η αστυνομία στην αρραβωνιαστικιά του λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα. Συμπλήρωσε, δε, πως ο Νικόλαος Ναλμπάντης τούς είχε εκφράσει τον φόβο του για την εργασία του στον σιδηρόδρομο αφού ολοκλήρωσε τη θεωρητική εκπαίδευσή του και ξεκίνησε δρομολόγια ως εκπαιδευόμενος.

«Υπήρξε πλήρης αναντιστοιχία αυτών που διδάχτηκε με την πραγματικότητα. Μας μιλούσε με ανησυχία για την κατάσταση στον σιδηρόδρομο. Μας έλεγε “θα το δω να έρχεται από απέναντι και θα πηδήξω. Θα γίνει κάτι μεγάλο και θα προσπαθήσουν να κατηγορήσουν τους μηχανοδηγούς”», ανέφερε ο μάρτυρας, προσθέτοντας πως υπάρχει ένα «κλίμα τρομοκρατίας» στους συναδέλφους του για να μη μιλούν για συστήματα ασφάλειας.

Κατονόμασε, συγκεκριμένα, υψηλόβαθμο τότε υπάλληλο της Hellenic Train στη Λάρισα, ο οποίος του είπε ότι άκουσε ο ίδιος τον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας να προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη, ωστόσο όταν του ζήτησε να καταθέσει στον εφέτη ανακριτή τον απέφυγε.

Η οικογένεια του μηχανοδηγού υπέβαλε, επίσης, αίτημα να κληθούν να καταθέσουν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για τη δημόσια δήλωσή του λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα «αν ο Καραμανλής έλεγε ότι υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας, δεν θα έμπαινε άνθρωπος σε τρένο», και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ως πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Παράλληλα με την εξέταση των συγγενών, παραμένει ανοιχτό ένα ακόμη σημαντικό δικαστικό ζήτημα: το αίτημα για τον έλεγχο του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

Η εισαγγελική πρόταση έχει υποστηρίξει την άρση του απορρήτου και την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη της συσκευής, προκειμένου να εξεταστούν κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα εφαρμογών και, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να αναζητηθούν διαγραμμένα αρχεία. Η έδρα έχει ενημερώσει, ότι η απόφαση επί του αιτήματος αναμένεται στη δικάσιμο της 29ης Σεπτεμβρίου.

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