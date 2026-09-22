Παυλέα για υπόθεση Μαζωνάκη: «Ενδέχεται να υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση πίσω από τους γιατρούς» (video)

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Η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ενδέχεται να αποκαλύπτει την ύπαρξη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στον τομέα της ιατρικής, όπως δήλωσε η γνωστή δικηγόρος και ποινικολόγος, Ρόη Παυλέα.

Μιλώντας στο Action 24, η δικηγόρος είπε αρχικά πως «αυτή τη στιγμή βλέπουμε να ανοίγει η βεντάλια με την κατάθεση του υπνοθεραπευτή, βλέπουμε ότι δεν ήταν μόνοι τους οι γιατροί της οδού Καρνεάδου. Υπήρχε ένα ολόκληρο σύστημα από πίσω, ίσως -προς τα εκεί κατευθύνεται η ανάκριση- να υπήρχε μία εγκληματική οργάνωση. Και λέω εγκληματική γιατί είχαμε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν ξέρουμε πόσοι άλλοι έχουν πεθάνει, πόσοι άλλοι έχουν μεταφερθεί μόνοι τους με το ΕΚΑΒ χωρίς συνοδεία σε κάποιο νοσοκομείο και έχουν πεθάνει εκεί. Δεν ξέρουμε τι έγινε, δεν ξέρουμε πόσα φαρμακεία συνεργάζονταν και είδαμε και μία περίεργη σύμβαση χθες, που την έδωσε μόνος του ο υπνοθεραπευτής. Αν την αναλύσουμε, θα δούμε εάν υπήρχε περίπτωση παράνομης παραβίασης ιατρικών δεδομένων, αντιποίηση επαγγέλματος. Σιγά σιγά, φεύγουμε από τον θάνατο του αείμνηστου τραγουδιστή και βλέπουμε ότι εδώ, κατά την άποψή μου, υπάρχει μία εγκληματική οργάνωση. Τα φαρμακεία, οι γιατροί που συνεργαζόντουσαν…».

Στη συνέχεια, σε ερώτηση για το αν θα υπάρξει κατηγορία για τον υπνοθεραπευτή, η κ. Παυλέα είπε: «Αυτή τη στιγμή είναι μάρτυρας, δεν είναι κατηγορούμενος. Δεν είναι καν ύποπτος, που σημαίνει πως ότι πει ως μάρτυρας δεν θα ληφθεί υπόψη αργότερα στη δικογραφία, εάν τυχόν κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα. Δηλαδή, θα πρέπει η δικαιοσύνη πολύ γρήγορα να ξεδιαλύνει τι σημαίνει αυτό το μήνυμα. Εάν καταλάβουν ότι υπάρχει υπόνοια ενοχής του υπνοθεραπευτή, θα πρέπει να σταματήσει αυτή τη στιγμή η ανάκριση ως προς την μαρτυρία του και να εξεταστεί ως ύποπτος και ως κατηγορούμενος».

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