Αύριο εκδικάζεται η προσφυγή των ΜΜΕ κατά του Τραμπ για την απαγόρευση στον Λευκό Οίκο

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Ο δικαστής Τίμοθι Κέλι διέταξε τη Δευτέρα (νύχτα ώρα Ελλάδας) το υπουργείο Δικαιοσύνης να απαντήσει μέσα στην ημέρα (22/9) στο αίτημα των Μέσων Ενημερωσης MSNow, CNN, Politico για έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής της απαγόρευσης του Λευκού Οίκου από την καθιερωμένη ενημέρωση των ΜΜΕ.

Ο Κέλι προγραμμάτισε τηλεδιάσκεψη για την εξέταση του αιτήματος των δημοσιογραφικών οργανισμών για τις 15.50 (ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ) αύριο, 23 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται από τα αμερικανικά αλλά και διεθνή ΜΜΕ ότι ο ομοσπονδιακός δικαστής έχει διοριστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ το 2017.

«Αυτή η απαγόρευση δεν θα μπορούσε να αποτελεί πιο άμεση επίθεση κατά του Πρώτου Τροποποιητικού ούτε πιο κατάφωρη παραβίαση των πιο θεμελιωδών συνταγματικών μας αρχών», αναφέρεται στην αγωγή, όπου υποστηρίζεται ότι η απαγόρευση έχει ήδη «εμποδίσει σοβαρά την ικανότητα» των τριών Μέσων Eνημέρωσης να καλύπτουν τον Τραμπ και την κυβέρνησή του.

«Οι πρόεδροι από τις πρώτες ημέρες της Δημοκρατίας έχουν διαφωνήσει και έχουν διαμαρτυρηθεί για το ύφος και το περιεχόμενο της δημοσιογραφικής κάλυψης των κυβερνήσεών τους», σημειώνεται στην αγωγή.

Ωστόσο, «το Σύνταγμα προστατεύει τα δικαιώματα ελευθερίας και πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν τα ειδησεογραφικά μέσα και οι δημοσιογράφοι του Λευκού Οίκου όσον αφορά τις δημοσιογραφικές τους διαπιστεύσεις, καθώς και την πρόσβαση που τους παρέχουν αυτές οι διαπιστεύσεις για την κάλυψη των γεγονότων στον Λευκό Οίκο προς όφελος του κοινού», αναφέρεται στην αγωγή.

«Κανένας αξιωματούχος δεν μπορεί να στερήσει από τους ενάγοντες αυτά τα δικαιώματα κατά το δοκούν — χωρίς προειδοποίηση, χωρίς διαδικασία και χωρίς προειδοποίηση — όπως έκανε ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή».

Ο Τραμπ, ανακοινώνοντας την απαγόρευση σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Παρασκευή, κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι γράφουν φανταστικές ιστορίες και ψέματα για τον ίδιο, και προειδοποίησε: «Θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης με ψευδείς ειδήσεις». Ο Πρόεδρος ανέφερε αυτό που αποκάλεσε «συσσωρευμένες ιστορίες» από τα τρία ειδησεογραφικά πρακτορεία, προσθέτοντας: «Το βαριέσαι».

Τη Δευτέρα το πρωί, μετά την ανακοίνωση της αγωγής, ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social δήλωσε: «Ο Λευκός Οίκος δεν εξαπολύει επίθεση κατά του ελεύθερου Τύπου, κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα». Και υποστήριξε πως «πρόκειται για μια επίθεση κατά των ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, κάτι που έχει εξαπλωθεί σαν καρκίνος στις αγαπημένες μας Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι διεφθαρμένο, σκόπιμο, διαδεδομένο, πλήρως συντονισμένο και εντελώς εκτός ελέγχου».

Και κλιμάκωσε τους ισχυρισμούς του για να θεμελιώσει την απόφαση του. «Αποτελεί απειλή για την εθνική μας ασφάλεια και πρέπει να σταματήσει, ΤΩΡΑ!», ανέφερε. Ο Τραμπ δεν είχε προηγουμένως επικαλεστεί την εθνική ασφάλεια για να δικαιολογήσει την απαγόρευση, παρατηρούν ΜΜΕ των ΗΠΑ. Ωστόσο ο Πρόεδρος δεν παρέθεσε παραδείγματα για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η απαγόρευση παραβιάζει τη ρήτρα της δίκαιης διαδικασίας του Συντάγματος των ΗΠΑ, καθώς δεν έδωσε στα μέσα ενημέρωσης προειδοποίηση και την ευκαιρία να την αμφισβητήσουν, χωρίς να καθοριστούν σαφή κριτήρια για την απόφαση του Τραμπ.

Η αγωγή αναφέρει επίσης ότι η απαγόρευση παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος, καθώς αποτελεί αντίποινα «εναντίον της διαφύλαξης της ελευθερίας της ενημέρωσης και της έκφρασης».

«Ο νόμος είναι απόλυτα με το μέρος μας και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τα επιχειρήματά μας στο δικαστήριο το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο νομικός εκπρόσωπος των τριών ΜΜΕ, Τεντ Μπούτρος τζούνιορ.

Ο Λευκός Οίκος, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργότερα τη Δευτέρα, ανέφερε ότι ο Τραμπ απέβαλε τα τρία μέσα ενημέρωσης «από τις εγκαταστάσεις του Λευκού Οίκου μετά από χρόνια ψευδών δημοσιευμάτων».

Ο δικαστής Κέλι, τον Νοέμβριο του 2018, διέταξε τον Λευκό Οίκο να αποκαταστήσει την δημοσιογραφική διαπίστευση τότε ανταποκριτή του CNN Τζιμ Ακόστα, την οποία ο Λευκός Οίκος είχε ανακαλέσει μετά από μια αμφιλεγόμενη αντιπαράθεση του δημοσιογράφου με τον Τραμπ νωρίτερα εκείνο το μήνα. Το CNN άσκησε αγωγή εναντίον του Τραμπ για να επιτύχει την αποκατάσταση της δημοσιογραφικής άδειας του Ακόστα.

Ο Τραμπ, μεταδίδει το CNBC, αναφέρθηκε στον Κέλι ονομαστικά και ανέφερε την απόφασή του σχετικά με τον Ακόστα, σε μια ανάρτηση στο «Truth Social» αργότερα τη Δευτέρα, η οποία υπονοούσε ότι ο Πρόεδρος πιστεύει ότι ο δικαστής θα αποφανθεί εναντίον του στη νέα αγωγή. «Το όνομα του δικαστή είναι Τιμ Κέλι και, δυστυχώς, διορίστηκε από τον “ΤΡΑΜΠ”», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

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