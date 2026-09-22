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22.09.2026 13:18

ΠΑΣΟΚ: Η υποκρισία έχει και όρια – Ζητούνται άμεσα απαντήσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

22.09.2026 13:18
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  • Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για υποκρισία αναφορικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και ζητά άμεσες απαντήσεις για τις ευθύνες του υπουργείου Υγείας.
  • Το κόμμα υποστηρίζει ότι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επιχειρεί να αποποιηθεί τις ευθύνες του υπουργείου για τις ελλείψεις στους ελέγχους των ιδιωτικών δομών.
  • Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι πρώην υπουργοί διαφήμιζαν την κατηγορούμενη ιατρό ως επιστήμονα σε συνέδριο το 2023, ενώ γνώριζαν για τον ιατρικό εξοπλισμό της.
  • Το κόμμα διερωτάται για τον ρόλο των ελεγκτικών μηχανισμών και τις σχέσεις των κυβερνητικών στελεχών με την κατηγορούμενη ιατρό κατά το παρελθόν.

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Για «υποκρισία» της κυβέρνησης γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι ζητούνται άμεσα απαντήσεις.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, αφού αναφέρει ότι «ο υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης, χαρακτήρισε “απατεώνισσα, που έκρυβε τα μηχανήματα στους ελέγχους” την κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ιατρό», σχολιάζει ότι «είναι προφανής η προσπάθειά του να κρύψει τις ευθύνες του υπουργείου Υγείας για το μπάχαλο που επικρατεί στον τομέα των ελέγχων και της εποπτείας των ιδιωτικών δομών υγείας».

Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι «έκανε τα στραβά μάτια, ανεχόταν και συχνά υποδαύλιζε τέτοιες συμπεριφορές».

Αναφέρει ειδικότερα επ’ αυτού ότι «την “απατεώνισσα” που σήμερα οικτίρει ο κ. Γεωργιάδης, “διαφήμιζαν” σε συνέδριο το 2023 ως “υπερεπιστήμονα” ο πρώην υπουργός Υγείας και τότε Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας και ο τότε υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης».

Επιπλέον, «στο συγκεκριμένο συνέδριο η κατηγορούμενη ιατρός κάνει ρητή αναφορά σε ένα νέο μηχάνημα “detox” του ανθρώπινου οργανισμού που έχει στην κατοχή της, εννοώντας το μηχάνημα το οποίο ο κ. Γεωργιάδης δηλώνει πως έκρυβε στους ελέγχους».

Επίσης, συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, «στο εν λόγω συνέδριο φαίνεται να ενημερώνει για την ύπαρξη αυτού του μηχανήματος τον αρμόδιο υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, τον προέδρο του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη που ήταν χορηγός του συνεδρίου και τον πρώην υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια».

«Τότε που ήταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί;

Γιατί αντί να την ελέγξουν, την διαφήμιζαν; Τι σχέση είχαν;

Ο κ. Πλεύρης που ίδρυσε μαζί με τους δύο κατηγορούμενους ιατρούς σωματείο το 2012, δεν γνώριζε τι υπηρεσίες παρείχαν;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και σημειώνει ότι «η υποκρισία έχει και όρια» και ότι «ζητούνται άμεσα απαντήσεις».

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