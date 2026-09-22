Χανιά: Αποσωληνώθηκε το βρέφος που το χτύπησε η 18χρονη κακοποιημένη μητέρα του

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Ευχάριστα είναι τα νέα για το βρέφος από τα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από την 18χρονη μητέρα του.

Το βρέφος είχε τραυματιστεί σοβαρά από την 18χρονη μητέρα του, καθώς είχε δεχθεί δυνατό χτύπημα που του προκάλεσε εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, σε δηλώσεις του στο zarpanews.gr, τόνισε ότι η κατάσταση του νεογνού βελτιώνεται, έχει αποσωληνωθεί και παραμένει νοσηλευόμενο στη Μονάδα Νεογνών του νοσοκομείου.

Οι γιατροί πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχει προκληθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα στην υγεία του.

Η 18χρονη μητέρα οδηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί, και αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Οι όροι που της επιβλήθηκαν είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση εμφάνισης στην αρμόδια αστυνομική αρχή, ενώ της απαγορεύτηκε να προσεγγίζει και να επικοινωνεί με το βρέφος.

Παράλληλα, της επιβλήθηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», η 18χρονη μητέρα είχε πέσει επανειλλημμένα θύμα κακοποήσης απο το οικογενειακό της περιβάλλον από την ηλικία των 4 ετών.

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