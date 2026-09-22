VMA 2026: Η Τέιλορ Σουίφτ στην κορυφή της ιστορίας των βραβείων με νέο ρεκόρ

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Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) πρόκειται να τιμηθεί στα επερχόμενα MTV Video Music Awards 2026 την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, με το Βραβείο «Artist Director Honors».

Πρόκειται για μια νέα τιμητική διάκριση, η οποία δημιουργήθηκε για να αναγνωρίσει «τους καλλιτέχνες που με τη σκηνοθετική τους δουλειά πίσω από την κάμερα επαναπροσδιορίζουν τα μουσικά βίντεο και την τέχνη της οπτικής αφήγησης».

Με το νέο βραβείο η σταρ φτάνει στα 31 αγαλματίδια και πραγματοποιεί ρεκόρ νικών στην ιστορία του θεσμού. Μέχρι σήμερα μοιραζόταν την πρώτη θέση με την Beyoncé έχοντας από 30 αγαλματίδια η κάθε μία, ενώ στους άνδρες καλλιτέχνες προηγείται ο Eminem με 15.

Σύμφωνα με το ΑP, η τελετή απονομής των κορυφαίων μουσικών βραβείων θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Peacock του Λος Άντζελες, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS. Παράλληλα, το σόου με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg, θα προβάλλεται από το MTV και θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Paramount+.

Η Madonna ηγείται της φετινής διοργάνωσης με 11 υποψηφιότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες: «Βίντεο της Χρονιάς», «Καλλιτέχνης» και «Τραγούδι της Χρονιάς».

Η Σουίφτ ακολουθεί με εννέα, ενώ η Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande) και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ (Sabrina Carpenter) συγκεντρώνουν από επτά. Από πέντε έχουν οι Μπρούνο Μαρς (Bruno Mars), PinkPantheress και Ζάρα Λάρσον (Zara Larsson). Η LISA των Blackpink μετρά τέσσερις υποψηφιότητες, ενώ οι Shakira, Tate McRae, GENER8ION και Yung Lean ισοβαθμούν με τρεις.

Την κατηγορία «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» συμπληρώνουν, εκτός από τις Madonna και Σουίφτ, οι Γκράντε, Μαρς, Κάρπεντερ και Μόργκαν Γουόλεν (Morgan Wallen).

Τα φετινά Video Music Awards περιλαμβάνουν 26 καλλιτέχνες που είναι υποψήφιοι για πρώτη φορά. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι GENER8ION και Yung Lean (για τη συνεργασία τους στο «Storm»), το K-pop συγκρότημα CORTIS καθώς και η τραγουδίστρια Stella Lefty, που έγινε viral με το «Boston». ‘Αλλοι ξεχωριστοί υποψήφιοι είναι οι Don Toliver, Kali Uchis, Noah Kahan, Olivia Dean και Tucker Wetmore.

Το σόου θα ανοίξει η Madonna, σε μια ιστορική επιστροφή στη σκηνή των βραβείων μετά από 23 χρόνια. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν περιλαμβάνονται οι GENER8ION, ο Shaboozey καθώς και οι LISA, Raye και Sienna Spiro.

Οι Nirvana θα τιμηθούν με το φετινό Video Vanguard Award, 34 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στο θεσμό.

Η ψηφοφορία του κοινού ξεκίνησε στα μέσα Αυγούστου σε 13 κατηγορίες και ολοκληρώνεται στις 25 Σεπτεμβρίου.

Για την κατηγορία «Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης» η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή και μετά την έναρξη της τελετής.

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