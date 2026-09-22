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22.09.2026 21:14

Νέα Υόρκη: Πλήθος επαφών Μητσοτάκη στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

22.09.2026 21:14
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Πλούσιο θα είναι το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Τετάρτη και μέχρι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πρωθυπουργός θα έχει σειρά διμερών συναντήσεων με ηγέτες και κυβερνητικούς αξιωματούχους, επαφές με επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων, ενώ στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκεται η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη και συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη 


Ο πρωθυπουργός το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης Bassirou Diomaye Diakhar Faye και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney.

Στις 10.00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση.

Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Nikol Pashinyan.

Το πρωί της Πέμπτης ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe-Gulf Forum, που συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna και το Atlantic Council.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων.

Στις 15.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia με τίτλο «AI + Culture».

Στις 17.10 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Την Παρασκευή στις 8.15 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας Vasile Tofan.

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