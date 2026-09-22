Ο ΥΠΕΞ της Κούβας καταγγέλλει τα «ψεύδη» του Τραμπ στη ΓΣ του ΟΗΕ – «Είμαστε μια ειρηνική χώρα και αξίζουμε την ειρήνη»

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Ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας Μπρούνο Ροδρίγκες χαρακτήρισε «ψεύδη» και «συκοφαντίες» τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα του κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κούβα «θα πέσει», χωρίς να διευκρινίσει το πώς θα γίνει αυτό, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του επιθυμεί μια «αλλαγή εκ βάθρων» στο νησί.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ, η αντιπροσωπεία της Κούβας αποχώρησε από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης.
«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν μπορεί να αποδεχθεί πως η Κούβα είναι, κι έχει το δικαίωμα να είναι, μια χώρα απολύτως ανεξάρτητη και κυρίαρχη», δήλωσε ο Kουβανός υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Κανένα από τα ψεύδη του Αμερικανού προέδρου στον ΟΗΕ και καμία συκοφαντία δεν μπορεί, ούτε πρόκειται ποτέ να αναιρέσει αυτό το γεγονός», υπογράμμισε.
The #US government is incapable of accepting that #Cuba is and has the right to be a full sovereign and independent country. None of the falsehoods by the US President at the @UN can deny that fact.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 22, 2026
Cuba posses no threat to the US or any country.
The economic blockade,… pic.twitter.com/1tM4XNACi9
Επανέλαβε πως «η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ ή για οποιαδήποτε άλλη χώρα». Αντιθέτως, «ο οικονομικός αποκλεισμός, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού εμπάργκο, απειλεί την Κούβα και άλλες χώρες. Πρόκειται για πράξη «γενοκτονίας και συλλογικής τιμωρίας», τόνισε ο Ροδρίγκες. «Είμαστε μια ειρηνική χώρα και αξίζουμε την ειρήνη», δήλωσε ο ΥΠΕΞ της Κούβας.
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