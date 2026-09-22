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22.09.2026 22:58

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα στο επίκεντρο της συζήτησης που διοργάνωσε η General Catalyst

22.09.2026 22:58
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Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst, με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας της Silicon Valley.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρωθυπουργός είχε συζήτηση με την Alexis Black Björlin, Chief Strategy Officer της General Catalyst, σχετικά με τις προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων στην Ελλάδα, τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τις προτεραιότητες της χώρας στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και τεχνολογικών εταιρειών, στην ενίσχυση και διεθνοποίηση των ελληνικών startups, καθώς και στην αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού και επιχειρηματικού ταλέντου. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευρύτερες εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα σε τομείς όπως οι ψηφιακές υποδομές, η έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Daniel Lurie. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος με έμφαση στον ρόλο της τεχνολογίας και της καινοτομίας όσον αφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μητροπόλεις.

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