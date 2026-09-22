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22.09.2026 23:28

Ο Ζελένσκι επαναλαμβάνει πως είναι έτοιμος για τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ (Video)

22.09.2026 23:28
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Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, διάρκειας περίπου 40 λεπτών, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για οποιαδήποτε μορφή «ενεργειακής εκεχειρίας» με τη Ρωσία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έγινε συζήτηση για μονομερή διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσινγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τραμπ: Πρόθυμος για συνάντηση ο Πούτιν

Πριν τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομόλογός του συζητούν μια «λύση» για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, «είναι πρόθυμος» να συμμετάσχει σε μια συνάντηση για να λήξει ο πόλεμος. Τα πλήγματα εντός του ρωσικού εδάφους, στα διυλιστήρια της χώρας, είναι ένα «σοβαρό πλήγμα» για τους Ρώσους αλλά και για την τιμή του ντίζελ, σημείωσε.

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