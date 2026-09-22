Ο Ζελένσκι επαναλαμβάνει πως είναι έτοιμος για τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, διάρκειας περίπου 40 λεπτών, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για οποιαδήποτε μορφή «ενεργειακής εκεχειρίας» με τη Ρωσία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έγινε συζήτηση για μονομερή διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσινγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

⚡️ Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy reiterated his readiness for a trilateral summit with Putin.



He stated he is prepared to discuss sensitive issues at any time to work toward ending the war. pic.twitter.com/GyVhE7eqcO — UNITED24 Media (@United24media) September 22, 2026

Τραμπ: Πρόθυμος για συνάντηση ο Πούτιν

Πριν τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομόλογός του συζητούν μια «λύση» για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, «είναι πρόθυμος» να συμμετάσχει σε μια συνάντηση για να λήξει ο πόλεμος. Τα πλήγματα εντός του ρωσικού εδάφους, στα διυλιστήρια της χώρας, είναι ένα «σοβαρό πλήγμα» για τους Ρώσους αλλά και για την τιμή του ντίζελ, σημείωσε.

Διαβάστε επίσης:

Ιαπωνία: Επτά νεκροί και πέντε αγνοούμενοι από τον τυφώνα Ντουτζουάν – 58.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα (Video)

Μακρόν από τον ΟΗΕ: Το θέαμα στη Γάζα μάς ντροπιάζει όλους

Χάκερ ισχυρίζονται ότι έκλεψαν δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων του FBI











