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22.09.2026 22:20

Χάκερ ισχυρίζονται ότι έκλεψαν δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων του FBI

22.09.2026 22:20
hacker new

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Η ομάδα χάκερ ShinyHunters υποστηρίζει ότι κατάφερε να παραβιάσει τα συστήματα του FBI και να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων της αμερικανικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ομάδα, οι χάκερ εκμεταλλεύτηκαν ένα πρόβλημα στο λογισμικό PeopleSoft της Oracle, μέσω του οποίου κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε cloud υποδομή της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι χάκερ αναφέρουν ότι κατάφεραν να αποσπάσουν πληροφορίες συνολικού όγκου 2 έως 3 TB, υποστηρίζοντας πως σε αυτά περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων του FBI.

Τι υποστηρίζουν ότι περιλαμβάνεται στα αρχεία που υπέκλεψαν

Εκπρόσωπος των ShinyHunters δήλωσε στο 404 Media ότι τα αρχεία περιέχουν προσωπικά στοιχεία, όπως ονόματα, διευθύνσεις κατοικίας και αριθμούς τηλεφώνου, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τους συντρόφους των εργαζομένων.

Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι η ομάδα δεν επιδιώκει οικονομικό όφελος από το FBI.

Ως δείγμα των δεδομένων που φέρεται να έχουν στην κατοχή τους, οι χάκερ έδωσαν στο 404 Media στοιχεία 5.000 εργαζομένων. Το Μέσο ανέφερε ότι μπόρεσε να επιβεβαιώσει την ακρίβεια μέρους των πληροφοριών που περιλαμβάνονταν στο δείγμα.

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, τα παραπάνω αποτελούν ισχυρισμούς της ομάδας και η έκταση της φερόμενης παραβίασης παραμένει υπό εξέταση.

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