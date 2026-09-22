Χάκερ ισχυρίζονται ότι έκλεψαν δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων του FBI

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ομάδα χάκερ ShinyHunters υποστηρίζει ότι κατάφερε να παραβιάσει τα συστήματα του FBI και να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων της αμερικανικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ομάδα, οι χάκερ εκμεταλλεύτηκαν ένα πρόβλημα στο λογισμικό PeopleSoft της Oracle, μέσω του οποίου κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε cloud υποδομή της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι χάκερ αναφέρουν ότι κατάφεραν να αποσπάσουν πληροφορίες συνολικού όγκου 2 έως 3 TB, υποστηρίζοντας πως σε αυτά περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων του FBI.

Τι υποστηρίζουν ότι περιλαμβάνεται στα αρχεία που υπέκλεψαν

Εκπρόσωπος των ShinyHunters δήλωσε στο 404 Media ότι τα αρχεία περιέχουν προσωπικά στοιχεία, όπως ονόματα, διευθύνσεις κατοικίας και αριθμούς τηλεφώνου, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τους συντρόφους των εργαζομένων.

Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι η ομάδα δεν επιδιώκει οικονομικό όφελος από το FBI.

Ως δείγμα των δεδομένων που φέρεται να έχουν στην κατοχή τους, οι χάκερ έδωσαν στο 404 Media στοιχεία 5.000 εργαζομένων. Το Μέσο ανέφερε ότι μπόρεσε να επιβεβαιώσει την ακρίβεια μέρους των πληροφοριών που περιλαμβάνονταν στο δείγμα.

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, τα παραπάνω αποτελούν ισχυρισμούς της ομάδας και η έκταση της φερόμενης παραβίασης παραμένει υπό εξέταση.

Διαβάστε επίσης:

Ο ΥΠΕΞ της Κούβας καταγγέλλει τα «ψεύδη» του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – «Είμαστε μια ειρηνική χώρα και αξίζουμε την ειρήνη»

Τραμπ: Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν 3ωρη συνάντηση με ιρανική αντιπροσωπεία – Οι Patriot στη συνάντηση με Ζελένσκι

Δεύτερο Ισραήλ έγινε η Κύπρος; Τα ακίνητα που πέρασαν στα χέρια ισραηλινών και οι καθυστερημένες ανησυχίες για την «ξένη επιρροή»











