Το «ταμείο» της δεκαετίας και η υπόσχεση χωρίς «θα»: Ο Πιερρακάκης, οι έμποροι και η ισορροπία του τρόμου στο Eurogroup

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε μια επετειακή συγκυρία για το ελληνικό εμπόριο, η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών —και Προέδρου πλέον του Eurogroup— Κυριάκου Πιερρακάκη στην ΕΣΕΕ δεν ήταν απλώς μια εθιμοτυπική στάση. Η παρουσίαση της «ΓΕΩΒΑΣΗΣ», του νέου ψηφιακού εργαλείου αποτύπωσης της εμπορικής δραστηριότητας, λειτούργησε ως το κατάλληλο σκηνικό για μια βαθύτερη οικονομική και πολιτική αποτίμηση της τελευταίας δεκαετίας.

Απέναντι σε έναν κλάδο που αντιπροσωπεύει το 10,9% του ΑΕΠ, παράγει κύκλο εργασιών 181,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και απασχολεί 760.000 εργαζόμενους (το 17,3% της συνολικής απασχόλησης στη χώρα), το οικονομικό επιτελείο επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα στη σκληρή αριθμητική των προϋπολογισμών και τη διογκούμενη δυσαρέσκεια της αγοράς για τη φορολογική επιβάρυνση.

Το χρονικό της δεκαετούς περιπέτειας

Ο Υπουργός Οικονομικών έθεσε το πλαίσιο επιστρέφοντας στη αφετηρία: «Ξεκινήσαμε από το απόλυτο έρεβος». Η αναδρομή στη δεκαετή οικονομική κρίση που αφαίρεσε 25 μονάδες από το εθνικό ΑΕΠ και εκτόξευσε την ανεργία σε ιστορικά υψηλά, συμπληρώθηκε από τις διαδοχικές «αναταράξεις» της τελευταίας πενταετίας — την πανδημική παράλυση, την ενεργειακή έκρηξη και τον επίμονο πληθωρισμό.

Σύμφωνα με την κυβερνητική οπτική, η έξοδος από το τούνελ δεν υπήρξε προϊόν «μαγικής συνταγής», αλλά αποτέλεσμα της αντοχής της ιδιωτικής οικονομίας και της σταδιακής αφαίρεσης εμποδίων. Στο ζύγι αυτό, η κυβέρνηση αντιπαραθέτει τη μείωση 91 φόρων και εισφορών από το 2019, καθώς και το δημοσιονομικό όφελος των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την πάταξη της φοροδιαφυγής μέσω των ψηφιακών εργαλείων (διασύνδεση POS-ταμειακών, myDATA).

Διορθώσεις στον τεκμαρτό «σκόπελο» και το κόστος της προκαταβολής

Το πιο ενδιαφέρον παραπολιτικό και οικονομικό στοιχείο της τοποθέτησης αφορούσε την παραδοχή των αδικιών που προκάλεσε ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ακούγοντας τις σφοδρές αντιδράσεις των εμπορικών συλλόγων, το Υπουργείο προχώρησε σε τακτικό ελιγμό, καταργώντας τα κριτήρια που σχετίζονταν με τον τζίρο του ΚΑΔ και τον αριθμό των εργαζομένων —παράγοντες που, όπως καταγγελλόταν, λειτουργούσαν ως αντικίνητρο για προσλήψεις.

Παράλληλα, στο ακανθώδες ζήτημα της μείωσης της προκαταβολής φόρου και της πλήρους κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος, ο κ. Πιερρακάκης φρόντισε να βάλει φρένο στις προσδοκίες για ταχύτερες ελαφρύνσεις, επικαλούμενος το βαρύ δημοσιονομικό κόστος: «Το 5% της προκαταβολής φόρου κοστίζει 400 εκατομμύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο. Το διπλάσιο θα στοίχιζε 800 εκατομμύρια». Η γραμμή της Πλατείας Συντάγματος είναι σαφής: «Όχι στα “θα”, μόνο στα “να” που αντέχει ο προϋπολογισμός».

Το «ευρωπαϊκό καπέλο» και οι κεντρικές χώρες σε κρίση

Σημαντική παράμετρος αποτελεί η διπλή ιδιότητα του Υπουργού. Φορώντας το «καπέλο» του Προέδρου του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης μετέφερε μια εικόνα πλήρους ανατροπής συσχετισμών στην Ευρωζώνη. Την ώρα που η Ελλάδα διατηρεί θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και διαχειρίζεται πλεονάσματα, ισχυρές κεντροευρωπαϊκές οικονομίες βρίσκονται εγκλωβισμένες σε μια «δίδυμη κρίση» ενέργειας και ομολόγων.

Ωστόσο, για τον μικρομεσαίο έμπορο της Αθήνας ή της επαρχίας, η ευρωπαϊκή πρωτοκαθεδρία στα χαρτιά ελάχιστα αμβλύνει την καθημερινή πίεση. Το ζητούμενο για την αγορά παραμένει αν ο έξτρα δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται θα φτάσει εγκαίρως στο ταμείο της μικρής επιχείρησης, πριν το κύμα της ακρίβειας και η υποτονική κατανάλωση εξαντλήσουν τα τελευταία αποθέματα ρευστότητας.

Διαβάστε επίσης:

Ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων: Αυξήθηκαν κατά 23,8% στις χώρες τις ΕΕ – Το «άλμα» στην Ελλάδα

«Καμπανάκι» από τη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος: Πάνω από 700 επιχειρήσεις σε «ομηρία» – Κοινό μέτωπο 16 επιχειρηματικών φορέων απέναντι στην κρίση

Πάνω από 20 εκατομμύρια τουρίστες στο 7μηνο, πτώση τον Ιούλιο – Οι χώρες που έφεραν έσοδα













