Πάνω από 20 εκατομμύρια τουρίστες στο 7μηνο, πτώση τον Ιούλιο – Οι χώρες που έφεραν έσοδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από τον τουρισμό να καταγράψουν αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο πέρυσι στα 13,5 δισ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, η αύξηση των εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7, 094 δισ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 18,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5,783 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5,884 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 10,4% και διαμορφώθηκαν στα 1,210 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν πτώση κατά 0,7% και διαμορφώθηκαν στα 1,980,9 δισ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 16,8% στα 623,7 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 31,6% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 828,1 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 23,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,91 δισ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,9% στα 1,062 δισ. ευρώ.
Όσον αφορά στην εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο διαμορφώθηκε σε 6,552 εκατομμύρια ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 3,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
Ωστόσο στο επτάμηνο εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 20,43 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 18,454 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 6,0% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 17,5%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 11,561, εκατ ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,7% σε 8,482 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 13,2%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,8%.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 7,7% και διαμορφώθηκε σε 3,029 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 5,1% σε 923,2 χιλ. ταξιδιώτες.
Διαβάστε επίσης:
Διαφοροποίηση Κυρανάκη: Εφικτή η πρόταση Τσίπρα για πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,40
Δημοσκόπηση Real Polls: Κάτω από το 30% η ΝΔ, στο 17,9% η ΕΛΑΣ, ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, δεν έπεισε κανένας στη ΔΕΘ
ΠΑΣΟΚ: Η υποκρισία έχει και όρια – Ζητούνται άμεσα απαντήσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.