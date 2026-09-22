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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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22.09.2026 15:38

Πάνω από 20 εκατομμύρια τουρίστες στο 7μηνο, πτώση τον Ιούλιο – Οι χώρες που έφεραν έσοδα

22.09.2026 15:38
touristes akropoli

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Ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από τον τουρισμό να καταγράψουν αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο πέρυσι στα 13,5 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7, 094 δισ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 18,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5,783 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5,884 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 10,4% και διαμορφώθηκαν στα 1,210 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν πτώση κατά 0,7% και διαμορφώθηκαν στα 1,980,9 δισ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 16,8% στα 623,7 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 31,6% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 828,1 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 23,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,91 δισ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,9% στα 1,062 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στην εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο διαμορφώθηκε σε 6,552 εκατομμύρια ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 3,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ωστόσο στο επτάμηνο εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 20,43 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 18,454 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 6,0% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 17,5%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 11,561, εκατ ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,7% σε 8,482 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 13,2%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,8%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 7,7% και διαμορφώθηκε σε 3,029 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 5,1% σε 923,2 χιλ. ταξιδιώτες.

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