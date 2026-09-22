Διαφοροποίηση Κυρανάκη: Εφικτή η πρόταση Τσίπρα για πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,40 

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Διαφορετική στάση από αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, τηρεί ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Κυρανάκης απέναντι στην πρόταση Τσίπρα για πλαφόν στο πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,40 ευρώ.

Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ ο γραμματέας της ΝΔ ρωτήθηκε αν θεωρεί πως είναι εφικτή η πρόταση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας νωρίς το πρωί μέσω βίντεο, και απάντησε «ναι πιστεύω πως είναι». Είπε επιπλέον πως ο ίδιος συμφωνεί, είναι γνωστή η θέση του για την μείωση του ΕΦΚ και το έχει πει επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια: «Κι εγώ συμφωνώ το έχω πει το 2018 ως αντιπολίτευση, το έχω πει ως κυβερνητικός βουλευτής, το έχω επαναλάβει και όταν μπήκα στην κυβέρνηση. Δεν έχω αλλάξει άποψη, αυτή είναι η άποψή μου».

Άφησε ωστόσο αιχμές ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνος που είχε αυξήσει τις τιμές στα καύσιμα: «Έχουμε όμως έναν πολιτικό αρχηγό που αύξησε τον ΕΦΚ στην βενζίνη».

Πρόσθεσε πάντως πως «από εκεί και πέρα προφανώς οι τιμές αυτές δε βγαίνουν για το ελληνικό νοικοκυριό, εγώ θέλω να το αναγνωρίσω».

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δηλώσεις του επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος είπε πως η δέσμευση Μητσοτάκη για 1,75 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι ήδη 50% υψηλότερη από πέρυσι, καθώς και πως ο πρωθυπουργός είπε ψέματα για το ότι η ΕΕ δεν δίνει ευελιξία να μειώσει τον ΕΦΚ. Πρότεινε 4 εργαλεία για την τιμή στα καύσιμα και σημείωσε πως σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,80 ευρώ το λίτρο.

Μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ειρωνεύτηκε τον πρώην πρωθυπουργό λέγοντα πως «όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε: να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα», και πρόσθεσε πως «είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν το εφηύρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, το να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν».

Επιπλέον υποστήριξε πως « το κράτος εισπράττει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα 4 δισεκατομμύρια ευρώ», προσθέτοντας ότι όσοι προτείνουν μείωση του φόρου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να απαντήσουν από πού θα καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος.

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