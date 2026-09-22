Τσίπρας: Πλαφόν στα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης – Έκτακτη φορολογία στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων

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Την άμεση θεσμοθέτηση πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, λόγω της ενεργειακής κρίσης, ζητάει με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ προτείνει πλαφόν στα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.

Παράλληλα, κάνει λόγο για τέσσερα εργαλεία για τη δραστική μείωση των τιμών στην αντλία, συμπληρώνοντας πως «η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας».

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,40€/λίτρο.



Και του πετρελαίου κίνησης τα 1,80€/λίτρο.



Τα εργαλεία υπάρχουν και τα υποδεικνύουμε στην κυβέρνηση.



Αυτό που λείπει είναι το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και η βούληση να στηρίξει τη… pic.twitter.com/uigBKs8bmb — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) September 22, 2026

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα:

«Ο πρωθυπουργός, τη περασμένη βδομάδα δεσμεύθηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη.

Ταυτόχρονα μας είπε ότι η ΕΕ δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ΕΦΚ. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία.

-Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια.

-Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δισ.

-Μείωση του ΕΦΚ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ.

-Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία.

Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία, ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλει. Σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο.

Και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει; Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας».

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