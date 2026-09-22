Ενεργειακή καταιγίδα απειλεί να «κάψει» τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Η αγωνία της κυβέρνησης για τον χειμώνα

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Η ΔΕΘ και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού μοιάζουν με μακρινό όνειρο, αφού το κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια έρχεται να τα ισοπεδώσει όλα. Η διαφαινόμενη ενεργειακή καταιγίδα ετοιμάζεται να πνίξει τα πάντα στο πέρασμά της, ακόμα και τα επιδόματα των 400 ευρώ που υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους.

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη εμφανίζεται να μη θέλει να ανάψει το πράσινο φως για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, παρά το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Στην πραγματικότητα, και πάλι η Ε.Ε. εμφανίζεται διχασμένη σε αυτό το θέμα, αφού άλλα θέλουν οι χώρες του Νότου και άλλα οι χώρες του Βορρά.

Στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η Αθήνα αναμένεται να καταθέσει το αίτημα να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για επιπλέον μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, ώστε να δοθούν τα περιθώρια στα κράτη-μέλη να αυξήσουν το ποσό που θα κατευθύνουν σε παρεμβάσεις στήριξης.

Ωστόσο, στο κυβερνητικό επιτελείο τα στελέχη εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένα, καθώς γνωρίζουν πολύ καλά ότι η έκρηξη των τιμών στην ενέργεια θα συμπαρασύρει ακόμη περισσότερο τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, ενώ την ίδια στιγμή οι πολίτες θα βρίσκονται αντιμέτωποι και με τις υψηλές τιμές της βενζίνης.

«Γαλάζια» στελέχη επισημαίνουν ότι αυτό που θα ζήσει η χώρα στην ενέργεια τον φετινό χειμώνα δεν θα έχει προηγούμενο.

Οι ίδιοι άνθρωποι, ωστόσο, γνωρίζουν καλά ότι τα περιθώρια υπομονής των πολιτών σε ό,τι αφορά την ακρίβεια έχουν εξαντληθεί.

Η ακρίβεια πιέζει την κυβέρνηση – Στο μικροσκόπιο τα νέα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση

Στη δημοσκόπηση της Alco, ποσοστό της τάξης του 77% («λίγο» και «καθόλου») εκτιμά ότι το μέτρο για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων δεν τιθασεύει την ακρίβεια, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται το 7% και το 2% των ερωτηθέντων. Την ίδια ώρα, το 67% ζητά αλλαγή διακυβέρνησης.

Με βάση αυτή την εικόνα των δημοσκοπήσεων, η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη, όποια μέτρα και αν πάρει, να μη θέσει υπό αμφισβήτηση τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Αύριο, πάντως, ή το αργότερο την Πέμπτη, οι αρμόδιοι υπουργοί, Κυριάκος Πιερρακάκης και Σταύρος Παπασταύρου, θα εξειδικεύσουν τα μέτρα που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός.

Πρόκειται για την παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, με την τιμή να διαμορφώνεται κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, όπως είπε ο πρωθυπουργός, αλλά και για την επέκταση της επιδότησης στο diesel και τον Οκτώβριο.

Η επιδότηση στο diesel είναι σήμερα της τάξης των 10 λεπτών ανά λίτρο από κρατικούς πόρους, ενώ υπάρχει και μία πρόσθετη ελάφρυνση της τάξης των 5 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια.

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