Στις Nvidia και Sequoia Capital ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Καλιφόρνια (Photos)

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Στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια βρέθηκε τη Δευτέρα, 21/9, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου είχε επαφές με στελέχη εταιρειών, επενδυτές και ερευνητές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας.

Κατά την επίσκεψή του στη Nvidia, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη της εταιρείας, με οικοδεσπότη τον John Josephakis, Global VP for Business Development. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι επενδύσεις που υλοποιούνται στην Ελλάδα σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας και του οικοσυστήματος της Nvidia για την ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης από νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε επίσης το ερευνητικό κέντρο της Nvidia, όπου αναπτύσσονται προηγμένοι ημιαγωγοί και συστήματα υπολογιστικής. Η εταιρεία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες παγκοσμίως στον κλάδο της τεχνολογίας και αποτελεί βασικό παράγοντα στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές και οι υπολογιστικές πλατφόρμες της χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία προηγμένων μοντέλων AI.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Sequoia Capital, όπου συναντήθηκε με τους Partners της εταιρείας Konstantine Buhler και Doug Leone. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος σημαντικοί επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και ιδρυτές και στελέχη επιχειρήσεων που αναπτύσσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε πεδία όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική.

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