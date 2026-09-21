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21.09.2026 22:09

Ηγουμενίτσα: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης – Νοσηλεύεται φρουρούμενος

21.09.2026 22:09
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Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης, 24/9, πήρε ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 25χρονης γυναίκας στην Ηγουμενίτσα. Ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε από τις δικαστικές αρχές τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ αργά το απόγευμα της Δευτέρας, 21/9, μετέβησαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο ανακριτής και ο εισαγγελέας.

Σε βάρος του 27χρονου γυναικοκτόνου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η κατηγορία που αφορά τα ναρκωτικά συνδέεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με τρία ηρεμιστικά χάπια Stedon που βρέθηκαν στο τσαντάκι του.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, ο 27χρονος δεν έχει καταδικαστεί στο παρελθόν. Ωστόσο, είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση που αφορούσε παραβίαση της νομοθεσίας περί κροτίδων, ενώ ως ανήλικος είχε συλληφθεί για κλοπή κρουασάν και ενεργειακών ποτών. Το 2024 είχε επίσης προσαχθεί για εξακρίβωση στοιχείων.

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