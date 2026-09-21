Ηγουμενίτσα: Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης – «Τσακωθήκαμε και θόλωσα»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ραγδαία τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, κατά την εξέτασή του ανέφερε ότι είχε προηγηθεί καβγάς μεταξύ τους και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε αρχικά υποστηρίξει περί επίθεσης από αγνώστους.

Από την καταγγελία για επίθεση στην ομολογία

Η υπόθεση άρχισε να εκτυλίσσεται το βράδυ της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου, όταν ο 27χρονος ειδοποίησε την Αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στον ποδηλατόδρομο εντόπισαν τη νεαρή γυναίκα νεκρή στο πρώτο κιόσκι, με τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και ο 27χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα στο στήθος. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Οι αντιφάσεις που έβαλαν σε υποψίες τους αστυνομικούς

Αρχικά, ο 27χρονος υποστήριξε ότι άγνωστα πρόσωπα είχαν επιτεθεί και στους δύο.

Κατά την εξέτασή του, ωστόσο, οι αστυνομικοί άρχισαν να εντοπίζουν αντιφάσεις ανάμεσα στους ισχυρισμούς του και στα στοιχεία που συγκεντρώνονταν από την έρευνα, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν να εξετάζουν την εκδοχή που είχε παρουσιάσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 27χρονος τελικά παραδέχθηκε προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη.

Όπως φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, πριν από την επίθεση είχε προηγηθεί καβγάς με τη σύντροφό του.

«Τσακωθήκαμε και θόλωσα», φέρεται να είπε κατά την εξέτασή του.

Η προφορική ομολογία του ανατρέπει πλήρως την αρχική εκδοχή περί επίθεσης τρίτων προσώπων στο ζευγάρι.

Σε εξέλιξη η έρευνα για το κίνητρο

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν όσα συνέβησαν πριν από τον θάνατο της 25χρονης και να εξακριβώσουν το κίνητρο και τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας.

Παράλληλα εξετάζονται τα ευρήματα από τον χώρο του εγκλήματος και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να φωτίσει όσα προηγήθηκαν του καβγά και της επίθεσης.

Ο 27χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.

Διαβάστε επίσης

Αποκαλύψεις για τον κατηγορούμενο στην υπόθεση Μαζωνάκη: Πουλούσε «τεχνογνωσία» σε «ολιστικές θεραπείες» – «Βροχή» καταγγελιών για παράτυπες κλινικές και αισθητικές επεμβάσεις (Video)



ΑΑΔΕ: Η ΔΕΟΣ ανακάλυψε κύκλωμα λαθραίου καπνού για ναργιλέ

Βουλιαγμένη: Συνελήφθη ο 76χρονος με την κατηγορία της θανατηφόρας βλάβης για τον θάνατο του 82χρονου – «Πήγαμε να πάρουμε μια ξαπλώστρα και άρχισε να μας χτυπάει» είπε