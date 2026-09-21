Το παράδοξο της εργασίας: Πλήθος αγγελιών, «βουνό» οι κενές θέσεις, αλλά μισθοί-φιλοδώρημα 350 με 500 ευρώ

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Στα κυβερνητικά επιτελεία, η υποχώρηση της ανεργίας στα χαρτιά πανηγυρίζεται ως «επίτευγμα». Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ εμφανίζουν το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί στο 7,9%, ενώ η ΔΥΠΑ καταγράφει πάνω από 46.000 κενές θέσεις εργασίας — αυξημένες κατά 19,4% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, οι εργοδότες στην εστίαση, τον τουρισμό και τις κατασκευές διαμαρτύρονται δημόσια ότι «δεν βρίσκουν χέρια».

Ωστόσο, πίσω από την εικονική ευημερία των αριθμών κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα: η ελληνική αγορά εργασίας δεν μαστίζεται από έλλειψη εργατικού δυναμικού, αλλά από έλλειψη αξιοπρεπών αμοιβών και συνθηκών.

Η ακτινογραφία των χαμηλών αμοιβών σε αριθμούς

Τα επίσημα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» αποδομούν το αφήγημα περί υψηλών απολαβών, αποκαλύπτοντας την πραγματική κατανομή των μισθών στον ιδιωτικό τομέα:

Η παγίδα της μερικής απασχόλησης: Πάνω από 500.000 εργαζόμενοι απασχολούνται με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας, επιβιώνοντας με καθαρές μηνιαίες αποδοχές-φιλοδώρημα που κυμαίνονται από μόλις 350 έως 500 ευρώ.

Μισθοί κάτω από το όριο φτώχειας: Σχεδόν 1,1 εκατομμύριο εργαζόμενοι —ποσοστό που αγγίζει το 46,3% του συνόλου— αμείβονται με μικτές αποδοχές κάτω των 1.000 ευρώ (δηλαδή καθαρά 700 έως 800 ευρώ), ποσό που εξανεμίζεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα.

Εγκλωβισμένοι στον κατώτατο: Περίπου 575.000 εργαζόμενοι, πάνω από το 23% του εργατικού δυναμικού, βρίσκονται καθηλωμένοι στον εισαγωγικό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μικτά (μόλις 772 ευρώ καθαρά), ο οποίος, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, υπολείπεται δραματικά του κόστους διαβίωσης.

Brain Drain και θεσμικό αδιέξοδο

Την ίδια στιγμή που οι επιχειρήσεις ζητούν ανειδίκευτη ή χαμηλά αμειβόμενη εργασία, το επιστημονικό δυναμικό της χώρας συνεχίζει να μεταναστεύει. Πάνω από 600.000 νέοι πτυχιούχοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα την τελευταία δεκαετία, καθώς οι προσφερόμενες αμοιβές στην Ελλάδα δεν καλύπτουν ούτε τα βασικά έξοδα στέγασης, η οποία απορροφά πλέον έως και το 60% του εισοδήματος.

Το αφήγημα περί «τεμπελιάς» καταρρέει

Όταν το κόστος ζωής έχει αυξηθεί κατακόρυφα, η προσφορά θέσεων εργασίας με καθαρούς μισθούς των 700 ευρώ —ή ακόμα χειρότερα των 400 ευρώ στη μερική απασχόληση— σε συνθήκες εξαντλητικών ωραρίων συνιστά οικονομικό αδιέξοδο.

Όσο η κερδοφορία βασίζεται στη συμπίεση του εργατικού κόστους και όσο απουσιάζουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι αγγελίες θα πληθαίνουν, οι θέσεις θα μένουν κενές και η νεολαία θα επιλέγει την έξοδο.

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