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ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ιωάννα Λιούτα ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΟΥΤΑ

21.09.2026 06:40

Πώς το κράτος θησαυρίζει από την ακρίβεια την ώρα που ο κόσμος ψάχνει τα φθηνότερα μακαρόνια

21.09.2026 06:40
ioanna liouta

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Μας κουνάνε το δάχτυλο και μας πουλάνε «οικονομική θεωρία» για να δικαιολογήσουν το αδικαιολόγητο. Την ώρα που ο πληθωρισμός καλπάζει στο 3,8%, που το μοσχάρι αυξήθηκε 13,5%, το αρνί 11,3% και τα καύσιμα απειλούν να τινάξουν ξανά στον αέρα κάθε νοικοκυριό, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να αγγίξει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.Γιατί; Επειδή δήθεν «δεν θα φτάσει η μείωση στο ράφι» και «θα ωφεληθούν οι πλούσιοι και οι τουρίστες».

Ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν; Το κράτος έχει μετατραπεί στον μεγαλύτερο μαυραγορίτη της ακρίβειας. Όσο οι τιμές στα σούπερ μάρκετ εκτοξεύονται, τόσο τα κρατικά ταμεία γεμίζουν από τον ΦΠΑ που υπολογίζεται πάνω στις φουσκωμένες τιμές. Μόνο στο πρώτο επτάμηνο του 2026, οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ άγγιξαν το αστρονομικό ποσό των 17,74 δισεκατομμυρίων ευρώ! Στην Ελλάδα, οι έμμεσοι φόροι ,δηλαδή ο πιο άδικος φόρος που χτυπάει το ίδιο τον φτωχό και τον εκατομμυριούχο, καλύπτουν το 60% των εσόδων, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι κάτω από 50%.Η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει τον ΦΠΑ όχι γιατί νοιάζεται για τον καταναλωτή, αλλά γιατί έχει εθιστεί στα ματωμένα πλεονάσματα της ακρίβειας.

Όταν τους βολεύει, επικαλούνται το «20% της μετακύλισης» από μια μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος. Κρύβουν όμως τεχνηέντως ότι η ίδια μελέτη ξεκαθαρίζει πως αν η μείωση είναι μόνιμη και συνοδεύεται από σοβαρούς ελέγχους, το όφελος διπλασιάζεται.Κρύβουν και τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη.

  • Η Ισπανία μηδένισε τον ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα, έβαλε την Επιτροπή Ανταγωνισμού να κάνει 60.000 ελέγχους και η μείωση πέρασε σχεδόν ολόκληρη στους καταναλωτές.
  • Η Πορτογαλία μηδένισε τον ΦΠΑ σε 46 βασικά προϊόντα και η τιμή του καλαθιού έπεσε κατά 9,67%!
  • Η Πολωνία και η Κύπρος τόλμησαν και προστάτευσαν τους πολίτες τους.

Στην Ελλάδα όμως, προτιμούν να αφήνουν την αγορά ασύδοτη. Ακόμα και στα 24 νησιά όπου εφάρμοσαν μειωμένους συντελεστές, αρνούνται να παρουσιάσουν επίσημα στοιχεία, την ίδια ώρα που επέκτειναν το μέτρο επειδή πολύ απλά λειτουργεί.Η κοροϊδία πρέπει να τελειώνει. Τα παραμύθια περί «αυξήσεων στους μισθούς» δεν πληρώνουν το σούπερ μάρκετ στο τέλος του μήνα. Δεν νοείται ένα κράτος να θησαυρίζει πάνω στην άδεια κατσαρόλα του συνταξιούχου και του μισθωτού.

Πάρτε μέτρα

  • Αμεσο μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα (ψωμί, γάλα, κρέας, λάδι).
  • Μόνιμη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για να περάσει το όφελος στον καταναλωτή.
  • Πραγματικούς και αυστηρούς ελέγχους στην αγορά με βαριά πρόστιμα για όσους αισχροκερδούν.
  • Φτάνει πια με τις δικαιολογίες. Η αισχροκέρδεια έχει ονοματεπώνυμο και η κρατική αδράνεια είναι συνενοχή.

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Το Αναλόγιο είναι πάλι εδώ!

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ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 08:03
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