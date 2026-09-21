Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στον Χώνο Λασιθίου, νέα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στη Σητεία, με τις δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς και νέα μηνύματα του 112 να καλούν κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00 της Κυριακής σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και εξακολουθεί να καίει, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Στο μέτωπο επιχειρούν πλέον 105 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 35 οχήματα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Σητείας με υδροφόρες, προκειμένου να υποστηριχθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή.

Νέες εκκενώσεις με μηνύματα του 112

Καθώς η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, οι Αρχές προχώρησαν το βράδυ στην αποστολή νέων μηνυμάτων μέσω του 112.

Σε ένα από αυτά, όσοι βρίσκονται στην περιοχή Ζάκρος κλήθηκαν να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς τον Ξερόκαμπο.

Διαβάστε επίσης

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ψάχνουν απαντήσεις οι Αρχές για την φωτογραφία και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες

Μαρία Καρυστιανού: Η «κβαντική ιατρική» ο βιοσυντονισμός, οι αλλεργίες και η ολιστική προσέγγιση στα παιδιά – Τι αναφέρει στην ιστοσελίδα της

Ηγουμενίτσα: Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης – «Τσακωθήκαμε και θόλωσα»