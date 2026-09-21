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21.09.2026 07:46

Τραγωδία στην Καρίτσα Λάρισας: Πέθανε 15χρονος που κατέρρευσε ξαφνικά

21.09.2026 07:46
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Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρίτσα Λάρισας, όπου ένας 15χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή, κατέληξε.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 15χρονου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 08:06
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